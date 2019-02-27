7 шагов, чтобы привлечь свою любовь с помощью Закона привлечения

27.02.2019 09:45

Психологи уверены в существовании Закона привлечения. Это набор методик, которые, считается, помогают привлечь в свою жизнь желаемое. Что-то мы привлекаем сознательно, а что-то нет. Закон привлечения — это ведь не только методики, но и способность привлечь то, на чем мы сосредоточены. И по словам психологов, так можно привлечь и свою любовь.

А привлекаем мы в свою жизнь подобных себе. Если ты уверенная в себе, то скорее всего будешь привлекать таких же людей. А если излучаешь негатив, то и к тебе будут тянуться люди с негативным настроем. Вот 7 шагов, которые с точки зрения психологии и Закона привлечения, помогут привлечь желаемого человека в свою жизнь:

1. Люби себя.

Это первый шаг. Это правда, что сначала нужно научиться любить себя, чтобы мы могли любить других. Но как это сделать? Постарайся сосредоточиться на том, что тебе в себе нравится. Поначалу может быть сложно, но в итоге это придаст уверенности в себе. А уверенность сама по себе привлекательна.

2. Сосредоточься на поиске своей любви.

Научившись любить себя, постарайся определить, какого человека ты хочешь в своей жизни. Представь его вплоть до деталей: внешность, аромат и характер. Визуализируй дальше: представь вашу встречу, представь вас рядом, вместе. Это даст тебе четкое видение, с какой личностью ты хочешь провести свою жизнь. Ты должна знать, чего хочешь, прежде чем получить это.

3. Будь благодарна.

Это трудно, когда ты еще не встретила свою любовь. За что благодарить-то? Но важно излучать положительную энергию, энергию благодарности в мир. Каждый день находи то, за что ты можешь быть благодарна. Когда ты научишься быть благодарной даже за мелочи, ты привлечь еще больше положительной энергии.

4. Верь, что это случится.

Не нужно переживать о том, когда ты встретишь свою любовь. Если ты работаешь над собой, чтобы становиться лучше, все остальное сделает Закон привлечения. Не зацикливайся на преградах, которые появляются на пути, иначе ты упустишь важные знаки. Вселенная волшебна, и ты должна позволить ей действовать согласно твоему внутреннему запросу найти любовь.

5. Медитируй.

Стресс заставляет тебя переживать, а значит ты излучаешь негативную энергию. Медитация снижает стресс. Если ты никогда не пробовала это делать, можешь начать с того, что каждый день минут по 10 сиди в тишине в комфортном месте. Можешь закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании и расслабиться. В сети можно найти много полезных методик для медитирования, в том числе связанные с Законом привлечения.

6. Контролируй свои мысли.

Ты думаешь о том, во что веришь, и наоборот. Помимо снижения стресса медитация помогает сосредоточиться на позитивной и создать необходимую энергию для посыла во Вселенную.

7. Следуй за своим сердцем.

Если ты применишь упомянутые советы, ты заметишь перемены в своей жизни. Прислушайся к своему сердцу, и в твоей жизни начнет происходить то, чего ты так долго хотела. Один из главных принципов Закона привлечения: сосредоточиться на позитиве, отпуская негатив.

Источник: soulpost.ru