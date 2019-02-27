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Диетологи рассказали, каким должен быть рацион в начале весны

27.02.2019 17:30
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Диетологи рассказали, каким должен быть рацион в начале весны

Важно делать акцент на продуктах, богатых витаминами.

Самая главная проблема грядущего сезона - недостаток витаминов, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Советы, которые помогут избежать проблемы авитаминоза в начале весны:

Рацион должен быть разнообразным

Это является главным условием профилактики авитаминоза: старайся как можно больше разнообразить ежедневный рацион всевозможными овощами и фруктами. Не лишним будет включить в него продукты с высоким содержанием белка: белое мясо, зеленые овощи, бобовые и т.д.

Получать в достаточном количестве витамин D

Данный витамин вырабатывается в человеческом организме, однако дефицит солнечного света способствует тому, что у большинства людей в начале весеннего сезона можно наблюдать симптомы его дефицита. Поэтому старайся получать витамин D с продуктами питания: например семга, сельдь, или печень трески.

Не разваривать овощи

Интенсивная готовка разрушает большинство витаминов и других ценных веществ, поэтому при приготовлении овощей стоит придерживаться правила «al dente», то есть, оставлять их слегка жестковатыми.

Употреблять грубые крупы

Чтобы избежать проблем с бессонницей и стрессовыми состояниями организма, стоит держать под контролем уровень витамина В организме. Именно такие крупы, как киноа, гречка и дробленый овес содержат его в максимальном количестве, поэтому так важно включать их в свой рацион.

Получать в достаточном количестве витамин С

Чтобы восполнить его запасы в организме, не обязательно в чрезмерных количествах начинать есть лимоны. Эксперты напоминают: гораздо больше этого витамина содержится в таких продуктах, как капуста, яблоки, болгарский перец.



Теги: Донбасс, диета, весна
 
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