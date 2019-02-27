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Хронический насморк: как его лечить
Нельзя пускать проблему на самотек.
Шутки в сторону, когда банальный насморк не проходит неделями, и заложенность носа – это не кратковременный неприятный эпизод, а состояние, ставшее привычным. Но даже, если вам кажется, что хронический риосинусит – это навсегда, болезни можно и нужно дать отпор, передает Хроника.инфо со ссылкой на likar.info.
Хронический – это сколько?
Слово «хронический» для большинства звучит пугающе. Действительно, хронические заболевания куда сложнее поддаются лечению. При этом от пациента требуются предельная дисциплинированность и терпение. Хорошая новость в том, что хронический риносинусит лечению поддается. И, хотя происходит это не всегда полностью, но уменьшить симптомы и снизить частоту обострений можно, что немаловажно для повышения качества жизни.
Итак, что же такое хронический риносинусит, когда пациенту ставится такой диагноз и что могут сделать врач и больной для устранения этого недуга? Как известно, риносинусит представляет собой воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. О хроническом риносинусите говорят в том случае, когда симптомы болезни не проходят в течение 12 и более недель. При риносинусите присутствуют как минимум 2 симптома:
затруднение носового дыхания (заложенность);
выделения из носа (наружу или в глотку).
Кроме того, риносинусит может сопровождаться такими симптомами:
головная боль;
снижение или отсутствие обоняния.
Хронический и острый – есть ли тут взаимосвязь?
Широко распространено мнение, что хронический риносинусит – это следствие недолеченного острого риносинусита. Однако, это не так. На самом деле, точная причина развития хронического риносинусита неизвестна. В настоящее время врачи выделяют множество различных факторов, способствующих развитию хронического риносинусита. Рассмотрим основные:
Особенности анатомии носа и околоносовых пазух. Как показывают наблюдения, хроническое воспаление пазух почти всегда сопряжено с нарушением циркуляции воздуха в них из-за анатомических дефектов. Считается, что такие условия для патогенных микроорганизмов более благоприятны, вследствие чего развивается воспаление.
Аллергия. У лиц с атопией (генетической предрасположенности к аллергическим заболеваниям) риск развития хронического риносинусита выше. Основным отрицательным фактором в данном случае выступает аллергический отек слизистой носа.
Ослабленный иммунитет. Простуда, которая длится более 3-х месяцев – серьезный повод для проверки состояния иммунитета. Иммунодефицит может быть одним из основных факторов в развитии хронического риносинусита.
Роль микроорганизмов. Роль патогенных бактерий в развитии хронического риносинусита четко не определена. Как уже упоминалось выше, нарушение циркуляции воздуха – одна из возможных причин воспаления слизистой пазух носа. По одной из теорий, при таких условиях происходит постепенное замещение аэробных бактерий (которые размножаются в присутствии кислорода) анаэробными, живущими в среде без кислорода.
Подводные камни диагностики
На первый взгляд может показаться, что с установлением диагноза «хронический риносинусит» не должно быть никаких проблем. Если симптомы беспокоят более 12 недель, значит, течение риносинусита - хроническое. Однако, все не так просто.
Часто пациент не может вспомнить, когда именно у него начались симптомы, и это первое препятствие на пути к установлению верного диагноза.
Для уточнения диагноза врач проводит инструментальную диагностику:
риноскопию (осмотр носа);
эндоскопию носовой полости;
рентгенографию, КТ и МРТ (при необходимости).
Отдельно стоит сказать о микробиологической диагностике. С этим также свои сложности. Все дело в том, что бактериальная флора в слизистой носа (откуда берется мазок для бакпосева) не всегда совпадает с флорой пораженного синуса. Таким образом, может быть неверно установлена патогенная флора. По этой причине лечение антибиотиками не всегда эффективно.
Симптомы хронического риносинусита схожи с признаками ряда других болезней, поэтому необходимо исключить следующие заболевания:
инфекционный ринит;
аллергический ринит;
полипозный риносинусит;
«аллергический» грибковый риносинусит;
синдром «немого» синуса;
другие заболевания.
Лечение риносинусите
Самолечению бой – идем к врачу, а не в аптеку!
Хронический риносинусит – не тот случай, когда можно положиться на советы друзей и знакомых. Обращаться за рекомендацией к фармацевту в аптеке также не стоит, поскольку в данном случае нужна грамотная диагностика и верно выстроенная схема лечения.
Что же вам порекомендует врач? В первую очередь – медикаментозное лечение. Это противовоспалительная терапия и промывание носа солевыми растворами. В качестве противовоспалительной терапии используются местные глюкокортикоиды (капли в нос).
Если установлена аллергическая природа риносинусита, то медикаментозное лечение предусматривает обязательный прием антигистаминных препаратов, местных глкокортикоидов и специфическую десенсибилизирующую терапию.
Антибиотики: принимать или не принимать?
До сих пор остается открытым вопрос о целесообразности применения антибиотиков при хроническом ринусинусите. После многолетних дискуссий медицинское сообщество пришло к выводу, что назначение антибиотиков оправдано лишь при обострениях хронического риносинусита, в тех случаях, когда в наличии симптоматика бактериальной инфекции (высокая температура, сильная боль в области лица, повышение уровня С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов - СОЭ).
Устраняем преграды, корректируем перегородку
К сожалению, иногда для решения проблем с хронически заложенным носом без хирургических вмешательств не обойтись. Но пугаться этого не стоит. Процедура несложная, но после нее вы заживете новой жизнью.
Основное показание к хирургии при хроническом риносинусите – наличие анатомических аномалий. Один из наиболее частых дефектов – искривленная перегородка носа, которую без особых сложностей можно выровнять. Хирург также удалит все, что мешает нормальной циркуляции воздуха – патологически измененные ткани, полипы, кисты.
Золотым стандартом хирургического лечения хронического риносинусита является эндоскопическая хирургия околоносовых пазух.
И напоследок – несколько рекомендаций, касающихся профилактики хронического риносинусита:
Своевременно лечите острый риносинусит, не затягивайте с визитом к врачу.
Следите за состоянием зубов. В некоторых случаях причиной воспаления синусов является патология зубов верхней челюсти.
Своевременно проведите коррекцию носового дыхания (например, при искривленной перегородке носа).
Лечите аллергию.
Теги: Донбасс, лечение, насморк
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