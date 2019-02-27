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Самые вредные для здоровья каши

27.02.2019 22:35
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Самые вредные для здоровья каши

В списке оказался рис. 

Диетологи назвали каши, которые больше всего вредят здоровью человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv.

Первое место досталось манке. По словам специалистов, данная крупа богата крахмалом и бедна белком. Кроме того, в ней содержится много глютена, который провоцирует аллергию у детей и мешает полноценному усвоению железа и витамина D.

Следующим в списке оказался рис. Однако речь идет только о шлифованной белой крупе, все прочие сорта являются полезными.

Дело в том, что во время шлифовки рис теряет фактически все витамины, но при этом остается большой объем крахмала.

Одна из самых популярных каш, овсянка, тоже попала в рейтинг вредных круп. По словам диетологов, завтрак обязан насыщать организм до обеда, а овсянка не может этого сделать ввиду низкого объема белка. 



Теги: Донбасс, здоровье, каша, вред
 
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