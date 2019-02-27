Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении

27.02.2019 16:10

Их нельзя игнорировать.



Ученые назвали 6 основных симптомов повреждения печени. Этот процесс необходимо распознать вовремя, пока не будет слишком поздно, и врачи уже окажутся бессильны, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.



Потеря аппетита. Один из первых признаков проблем с печенью это утрата аппетита. Из-за повреждений печени происходит скопление токсинов в организме, что подавляет аппетит. Более того, нарушается абсорбция витаминов и минералов, что приводит к слабости и усталости.



Тошнота и рвота. Еще один распространенный симптом болезней печени, связанный с излишним скоплением токсинов. Это затрагивает пищеварение, что воздействует на желудочно-кишечную систему, вызывая постоянную рвоту. Особенно тревожно, если эти ощущения возникают сразу же после приема пищи.



Цвет глаз. Изменения цвета глаз, а преимущественно, их желтушность, говорят о проблемах с печенью. Поэтому очень важно следить за цветом не только глаз, но и кожи.



Боль в желудке и отеки. Печень находится в верхней правой части живота, и любая существенная боль в этой зоне или дискомфорт могут быть явными симптомамиболезней печени. В дополнение к этому, натяжение кожи в этой области могут говорить об отеках печени, так что человеку необходимо посетить врача.



Отек ступней. Многие люди не знают о том, что из-за повреждения печени возникает отек ступней или эдема. Это связано с невозможностью печени избавлять организм от токсинов, что приводит к скоплению отходов и нарушает кровоток. Данные отходы скапливаются в разных частях организма, но преимущественно в ступнях.



Темная моча. При проблемах с печенью наблюдается повышенное производство желчных солей. Нехватка ферментов, которые должны расщеплять эти соли, приводит к скоплению желчных пигментов в организме. Пигменты выводятся наружу через мочу и фекалии. Они имеют чуть темный оттенок.