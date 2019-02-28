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Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине
Придется изменить многое.
Чтобы не болело - нужна активность. Любые упражнения полезны, если вы здоровы, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
1. Контроль
Первое обязательное правило-залог красивой осанки -держать спину "танцора" даже за рабочим столом – грудь раскрыта-плечи тянутся вниз-шея стремится вверх-лопатки собраны.
2. Перерыв
Делайте небольшую паузу в сидении - поднимайтесь хотя бы раз в полчаса на 2-5 минут, чтобы немного размяться. Чтобы не пропустить двигательный перерыв, настройте уведомления, которые будут напоминать, что пришло время для движения. Сделайте несколько медленных круговых вращений плечевыми суставами, сведите и медленно разведите лопатки, медленно вращайте шеей, потянитесь руками вверх, советует врач.
3. Движение
Если погода позволяет, откройте для себя новый путь на работу и домой – измените маршрут, пройдите лишний километр или даже два. Обязательно установите на телефон шагомер или пользуйтесь фитнес-трекером, который будет считать ваши шаги. За день нужно проходить не менее 5 км.
4. Правильное утро
10-15-минутная зарядка утром нормализует артериальное давление, улучшит циркуляцию крови и лимфы в организме.
5. Добрый вечер!
А добрый, потому что ничего не болит. Чтобы не болело - нужна активность. И если с утра нужно делать разминку, чтобы "пробудить" свое тело ото сна, то вечером можно добавить немного силовых упражнений.
Например, работа с легкими гантелями будет полезна для верхнего отдела спины и плечевого пояса, а спокойные подъемы и скручивания не только прокачают пресс, но и задействуют глубокие мышцы позвоночника. После силовых не забудьте добавить упражнения на гибкость. Благодаря растяжке улучшается эластичность мышц и подвижность суставов. Регулярное выполнение упражнений на гибкость спины, груди и плечевого пояса одновременно задействует позвоночник, улучшает осанку и помогает избавиться от боли в спине.
Любые упражнения полезны, если вы здоровы. Если же у вас есть протрузии или межпозвонковые грыжи позвоночника, или часто беспокоит боль в спине – упражнения нужно подбирать индивидуально.
Теги: Донбасс, здоровье, неврология, спина
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