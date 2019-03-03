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5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов
Даже при наличии хорошей стиральной машинки порой невозможно избавиться от застарелых пятен на любимой юбке или от запахов, которыми пропиталось кухонное полотенце. Просто бросить их в барабан и включить соответствующую программу окажется недостаточно, пишет lavender.
Есть несколько приемов, которые помогут облегчить стирку, не допустить усадки или окрашивания вещей между собой. Попробуйте, не пожалеете.
1. Для стирки белых вещей
Замочите одежду на полчаса в воде, предварительно добавив в нее 1 столовую ложку пищевой соды. Потом постирайте, выбрав нужную программу. Вещи будут выглядеть как новенькие.
2. Для устранения жирных пятен
Если капнули чем-то жирным на одежду, сразу же присыпьте это место тальком или крахмалом. Оставьте для воздействия на некоторое время, лучше на ночь. Утром постирайте в обычном режиме. От пятна не останется и следа.
3. Для устранения неприятного запаха
При стирке добавьте в машинку стакан обычного белого уксуса. Он не только избавит от «амбре», но и освежит цвет изделия.
4. Для удаления застарелых пятен
Добавьте в машинку 5 таблеток аспирина, предварительно раздавив их. После стирки пятна исчезнут, как по мановению волшебной палочки.
5. Для придания свежести
Чтобы очистить вещи от бактерий, придать им обновленный вид и запах свежести, нужно добавить к ним в машинку 1 стакан лимонного сока. Если в стирку отправились белые вещи, то получите дополнительные бонусы — они станут ярче, уйдет желтизна.
Надеемся, не стоит напоминать, что цветные, черные и белые изделия надо стирать отдельно. Тогда вам не придется перестирывать или думать, что делать с окрасившимися вещами.
Вы знали эти несложные хитрости? Выручали они вас? Нам будет интересно узнать ваше мнение в комментариях. Заодно можете поделиться своими лайфхаками, которые помогают в домашней работе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, запахи, пятно, стиральная машина
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