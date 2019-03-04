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Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом
В рамках празднования 60-летия со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол", изготавливаемого ОАО "Фармак" - лидером фармацевтического рынка Украины - было зафиксировано новый рекорд, а именно: "Корвалол" производства "Фармак" - самое известное седативное лекарственное средство в Украине, передает Gazeta.ua.
Корвалол "Фармак" - лекарственный препарат с мировым именем, который уже вошел в историю. "Корвалол" был разработан и выпущен в 1959 году учеными Киевского химико-фармацевтического завода им. М. В. Ломоносова, правопреемником которого с 1991 года является ОАО "Фармак".
"Сегодня мы создаем историю "Фармак" будущих лет. О динамике нашего развития, темпах роста, инновациях и достижениях будут говорить следующие поколения, и мы стараемся сегодня оправдать их ожидания в будущем. Работая, придерживаясь принципов устойчивого развития, мы формируем будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. И нам не стыдно за то, что мы делаем. В этом проявляется наше сознание и ответственность. Создав современные лаборатории по синтезу готовых лекарственных средств, в том числе и биотехнологических, мы имеем возможность выпускать и поставлять нашим пациентам новые генерические лекарственные препараты с высоким и новыми технологиями, с различными способами доставки. И это наш приоритет. Сегодня "Фармак" - национальный производитель лекарственных средств европейского уровня. Мы инновационная генерическая компания, которая выпускает около 20 новых лекарственных препаратов ежегодно. Сейчас у нас более 220 продуктовых досье. Но в нашем портфеле есть лекарственные препараты, на которых построена вся философия Киевского химико-фармацевтического завода имени Ломоносова, теперь "Фармак". Это "Диазолин", "Корвалол", "Нафтизин", "Валидол". Это лекарственные препараты, которые сначала завод, а потом и компания "Фармак" производила в замкнутом цикле - осуществляла свой синтез субстанции, а затем и выпуск готовых лекарственных форм. "Корвалол" - это наша история и философия. Поэтому он для нас как семейная реликвия", - отметила Филя Жебровская, Председатель Наблюдательного совета ПАО "Фармак".
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, книга, рекорд
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