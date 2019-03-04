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Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов
Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов
Обычно о прививках говорят только по отношению к детям, однако вакцинация касается и взрослых. В прошлом году в Украине 9 человек заболели дифтерией, 17 – столбняком и более 50 тысяч – корью. Среди них были и дети, и взрослые, ведь не возраст защищает от этих болезней, а вовремя сделанная прививка. Центр общественного мониторинга и контроля собрал основные факты о вакцинации взрослых.
Какие прививки обязательны?
Преимущественно взрослые в Украине имеют десяток обязательных прививок, поскольку получили их еще в детстве. К таковым относятся – прививка от гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита. В большинстве случаев вакцинации в детском возрасте достаточно, чтобы получить иммунитет от этих опасных болезней на всю жизнь и больше не беспокоиться по этому поводу. Перечень полученных прививок можно найти в своей больничной карточке.
Если же записей о детских прививках нет или есть сомнения в правильно осуществленной вакцинации, то врачи советуют сделать анализ крови на соответствующие антитела. Наличие антител означает, что организм защищен от этого вируса, а вот отсутствие – сигнализирует о необходимости повторной прививки.
Например, маркером иммунитета от кори являются антитела IgG. В частной лаборатории анализ на их наличие стоит около 200 грн. Если антител нет, врачи советуют ввести хотя бы одну дозу вакцины КПК (комплексная вакцина против кори, паротита и краснухи), а для полной защиты – еще одну дозу через месяц.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослые должны также периодически прививаться от дифтерии и столбняка, поскольку иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет. По данным Центра общественного здоровья МЗ, плановую ревакцинацию проводят в 26 лет, затем каждые 10 лет.
Кроме того, врачи советуют взрослым ежегодно в сентябре-октябре прививаться от гриппа. По словам врачей, вакцинация укрепляет иммунитет, поэтому вероятность тяжелого течения заболевания или осложнений уменьшается на 60%. Также врачи советуют делать дополнительные прививки туристам, которые собираются путешествовать в экзотические страны. Какие вакцины выбрать, может подсказать семейный врач в зависимости от страны.
Где и за чей счет прививаться?
Плановые прививки являются бесплатными. Их можно сделать в кабинетах прививок или у семейного врача. В Министерстве здравоохранения отмечают, что государство закупает достаточное количество препаратов, чтобы ситуации дефицита вакцин не возникало.
По данным Минздрава, по состоянию на 1 февраля в государственных медучреждениях имеется 6 986 905 вакцин для профилактики дифтерии и столбняка (АДС-М), 407 063 препарата Имовакс Полио от полиомиелита, 1 219 587 комбинированных вакцин против кори, паротита и краснухи, 1 233 225 вакцин для профилактики гепатита В. Полный перечень препаратов и их остаток по областям можно посмотреть на странице moz.gov.ua/immunization. В случае отсутствия препарата ведомство советует обращаться к главному врачу или непосредственно в местное управление здоровья.
Таким образом, плановую ревакцинацию от дифтерии и столбняка взрослые получают за счет государства. Также бесплатными являются прививки от кори для групп риска – учителей, врачей, военных, бойцов ООС и студентов, для других взрослых - за счет пациента. Самому покупать вакцину взрослому нужно в случае прививки от гепатита В, ветряной оспы, пневмококковой, ротовирусной инфекций и тому подобное.
Перед покупкой препарата важно проконсультироваться с семейным врачом. Он посоветует, где приобрести препарат и как правильно его хранить, чтобы вакцина не потеряла своих свойств. В Минздраве уверяют, что все доступные в Украине вакцины являются сертифицированными, безопасными и одобренными Всемирной организацией здравоохранения.
Почему важно прививаться?
Опыт международных врачей свидетельствует, что вакцинация – лучший вариант в борьбе против смертельно опасных болезней. Она позволяет избежать болезней, против которых нет лекарств (например, корь), и защищает от тяжелых последствий инфекций (например, гепатита). Медики отмечают, что риск осложнений после перенесенной болезни намного выше, чем риск побочных реакций после прививки.
Более того, каждый привитый человек является частью коллективного иммунитета. То есть если общество на 90-95% вакцинировано против опасного вируса, то ему просто негде развиваться, а значит, никто не болеет. Именно так мир преодолел натуральную оспу.
«Детям, которые имеют хронические заболевания, например астму или сахарный диабет, нужно еще больше вакцинаций, даже таких, которых, к сожалению, нет сейчас в нашем календаре. То же самое касается взрослых», – утверждает медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.
Из-за того, что в последние годы в Украине увеличилось количество родителей, отказывающихся прививать детей, вернулись такие опасные болезни, как столбняк и полиомиелит. Пока это единичные случаи, однако количество больных может увеличиться, если украинцы и дальше будут избегать прививок, отмечают медики.
Вследствие потери коллективного иммунитета Украина сегодня лидирует по количеству больных корью в Европе. В прошлом году этот недуг охватил 53 219 украинцев – в 11 раз больше, чем в 2017 году. Врачи обращают внимание, что «детские» болезни во взрослом возрасте имеют тяжелую форму, дают осложнения на почки, печень и сердце. В то же время никаких возражений против прививки взрослых нет. Поэтому если кто-то не получил защиту от опасных вирусов в детстве, нет никаких причин, чтобы не сделать этого сейчас.
Центр общественного мониторинга и контроля .
Теги: Украина, Донбасс, взрослый, вирусы, прививка
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