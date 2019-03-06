Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером

06.03.2019 08:33

Узнайте, как можно похудеть при сидячей работе.



Большую часть времени многие проводят в офисе. Сидячая работа часто является причиной избыточного веса. Если не хватает времени и сил на фитнес-клубы, существует несколько способов, которые помогут сохранить стройную фигуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.



Как похудеть на работе:



Стараться пользоваться лестницей, а не лифтом;



Туфли на высоком каблуке лучше не выбирать. Стоит отдавать предпочтение удобной обуви. Это будет стимулом прогуляться во время обеденного перерыва или после работы пройтись;



Использовать любую возможность для физической активности. Например, вставать с кресла во время телефонного разговора, больше двигаться;



Приносить еду из дома. Лучше всего будет приготовить полноценный обеда, чтобы не было вредных перекусов. Также это снизит количество “пустых углеводов“;



Если есть возможность, делать зарядку для офисных сотрудников, которая помогает размять онемевшие мышцы.