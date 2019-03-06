Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна

06.03.2019 14:15

Израильские ученые из Университета имени Бар-Илана провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что в период сна у человека полностью восстанавливается ДНК.

Оказывается, во время бодрствования в организме человека накапливается поврежденная ДНК. Именно эти изменения приводят к старению и развитию злокачественных опухолей.

Медикам удалось узнать, что во время сна в организме запускаются процессы, в ходе которых восстанавливается генетический материал в каждом нейроне.

Источник: https://donpress.com