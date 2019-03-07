Все рубрики раздела
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна14:15
Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно
Весной организм особенно нуждается в дополнительной поддержке.
Сегодня существует огромное количество информации как о самих витаминах, так и об их огромном количестве. Слово «авитаминоз» хорошо известно каждой домохозяйке.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Весной, когда организм особенно нуждается в дополнительной поддержке, в аптеках скупаются все виды витаминов и минеральных добавок.
Причем далеко не все разбираются, в каких количествах и каком сочетании эти витамины употребляются.
Профессор медицинского департамента Бирмингемского университета Майкл Лэнджман является руководителем экспертной группы по витаминам и минералам при Английском государственном агентстве по пищевым стандартам. Этой группой был проведен ряд научных исследований, результатом которых стал вывод: дополнительный прием витаминов и минералов может серьезно навредить организму.
Как поясняет сам профессор Лэнджман, человеку, в первую очередь, необходимо разнообразить свой рацион настолько, чтобы он был сбалансированным. Если питание разнообразно, то обходиться без витаминов вполне возможно. Но это, скорее, идеальный вариант.
К примеру, дамам, планирующим беременность или уже вынашивающим потомство, витамины просто необходимы. Новорожденным нужен витамин D. Не обойтись без препарата железа, к примеру, женщинам, которые теряют в критические дни очень много крови.
При этом следует знать, что железо плохо сочетается с марганцем и кальцием. Так что принимать несколько видов витаминов, не проверив их на совместимость, не следует. В лучшем случае, это не принесет никакой пользы, а в худшем - может и навредить здоровью.
Самое большое количество витаминов в свежих ягодах, фруктах и овощах. Витамины нужны для здоровья организма, а их нехватка обостряет любые хронические заболевания и значительно снижает иммунитет. Однако то, что мы приобретаем на рынках под видом фруктов и овощей, назвать полноценным источником витаминов достаточно сложно.
Как правило, плоды либо срываются незрелыми, либо проходят такую обработку, в результате которой в них мало остается полезных свойств. Поэтому синтетические витамины для человека являются необходимостью.
К примеру, человек уверен, что, принимая витамин В12, он полностью удовлетворяет в нем потребность своего организма. Но при этом одновременно он употребляет препараты, содержащие железо и марганец. Они полностью нейтрализуют действие витамина В12.
Доктор советует витамины и минералы принимать только раздельно. Причем витамины желательно пить в первой половине дня, а минералы - во второй. К тому же ни в коем случае не следует сочетать витамин В1 с витаминами В2, В3, В6 и В12, а также с кальцием и магнием; витамин В2 - с железом и медью; В5 - с медью. Любое из этих сочетаний приводит к негативным последствиям.
К примеру, витамин С не вырабатывается организмом совсем, его можно только синтезировать извне. Принимая такой витамин, мы одновременно улучшаем усвоение препаратов с хромом и железом, но вместе с этим увеличивается нехватка меди. Следовательно, витамин С и медесодержащие препараты необходимо употреблять параллельно. В то же время в сочетании с витамином С теряет свою активность витамин В12.
Однако, по мнению ученых, гораздо больше вреда приносит организму переизбыток витаминов. New England Journal опубликовал результаты многолетних наблюдений за тремя группами 29 000 мужчин-курильщиков. Одна постоянно употребляла витамин Е, другая - бета каротин, а третья - плацебо. У тех, кто постоянно принимал витамин в течение 5-8 лет, резко возросла смертность от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.
После этого эксперимент повторили на некурящих. Результат оказался таким же: смертность возросла среди тех, кто постоянно принимал витамин Е.
Теги: Донбасс, здоровье, витамины, медицина
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал07:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс 07:15
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса22:23
- Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей20:15
- В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом19:45
- Увеличилось число грузовых автомобилей с неизвестными грузами, едущих через КПП «Гуково» и «Донецк»19:28
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков 19:15
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»18:35
- Пушилин дал прогноз о будущем Ахметова на Донбассе18:12
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол09:46
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Кремль начал "зачистку" военных, захвативших моряков ВСУ в Азове 08:15
- Книгу жалоб отменяют!08:01
- Кабмин запретил вход в здание правитеьства в непристойном виде07:45
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна14:15
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины
- На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов