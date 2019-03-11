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Стресс может положительно влиять на кишечник
Подобная выработка антител усиливает функции защитного барьера.
Исследователи из Женской больница Бригама в Бостоне (США) вместе со специалистами из Гарвардской медицинской школы сделали неожиданное заключение о том, что стресс может положительно влиять на кишечник.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Это показало исследование молекулярных путей кишечных воспалительных заболеваний. Выяснилось, что при стрессе повышается выработка активаторов иммунитета.
Экспериментируя с мышами, ученые, изучавшие воздействие стресса не состояние кишечника, обнаружили, что в клетках слизистой оболочки органа ощутимо повышается уровень антител. Подобная выработка антител усиливает функции защитного барьера – организм становитсяболее устойчивым к действию воспалительных реакций, объяснили специалисты.
По словам ученых, они впервые получили свидетельства положительного влияния стресса при воспалительных заболеваниях кишечника. Оказалось, что в условиях стресса иммунные клетки из брюшной полости - антитела типа иммуноглобулина A (IgA) направляются к слизистой оболочке кишечника. В кишечнике при этом возникает своего рода защитная пленка, выстилающая поверхность органа изнутри, и усиливается иммунитет. Однако если транспортировка антител к слизистой кишечника нарушается, защитная пленка не формируется, а воспалительная реакция кишечника усиливается.
Исследователи полагают, что открытая ими особенность связана с неким фундаментальным защитным механизмом кишечника. Как он функционирует, еще предстоит установить.
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, кишечник
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