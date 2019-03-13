Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом

13.03.2019 22:20

Встречаем весну красивыми и здоровыми.



С наступлением весны необходимо восполнить запас нашего организма в витаминах. Секущиеся волосы, ломкие ногти, усталость, сонливость – все это признаки весеннего авитаминоза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Хотя ассортимент фруктов и ягод в магазинах довольно разнообразен, их польза для здоровья сомнительна. Ведь все они проходят предварительную обработку для длительного хранения, преодолевают большие расстояния, вследствие чего теряют большую часть своих полезных свойств.



Какие витамины нужно принимать весной



Поливитаминные комплексы – одно из лучших для поддержания красоты и здоровья весной. Проконсультируйтесь с врачом, расскажите о своем самочувствии и вам порекомендуют наиболее подходящий состав комплекса: с кальцием – от ломкости волос и ногтей и для укрепления костей и суставов, с железом – при хронической усталости, с витамином Е – для ухода за кожей. Стоит так же обратить внимание на растительные компоненты, входящие в состав комплексов: к примеру, женьшень придаст вам бодрости.



Чтобы витамины лучше усваивались, лучше отказаться весной от курения, алкоголя и кофе – эти продукты затрудняют всасывание ряда витаминов из пищи. Кроме того, следует почаще гулять на свежем воздухе в солнечную погоду, чтобы восполнить недостаток витамина D.



Помимо витаминов организму, в том числе организму женскому, необходимы различные минеральные вещества. В первую очередь это железо, кальций и магний. Железо помогает бороться с анемией, кальций необходим для того, чтобы кости и зубы были крепкими и здоровыми, а магний поможет сохранить хорошее настроение.



Почему весной лучше есть замороженные овощи и фрукты



Также стоит добавить в свой рацион блюда из замороженных овощей, ягод и фруктов (особенно если вы уверены в способе их заморозки, то есть если заготавливали их сами). При замораживании используются только сезонные плоды. В них нет красителей, пищевых добавок и усилителей вкуса. В итоге в наши тарелки попадет натуральный продукт, богатый витаминами.