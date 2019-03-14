Все рубрики раздела
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
Как избавиться от запаха пота народными средствами
Неприятный запах от подмышек может испортить настроение любому. Вот некоторые эффективные домашние средства для борьбы с этим явлением.
Яблочный уксус. Уксус - это великолепное средство для борьбы с неприятным запахом тела. Налейте немного уксуса в небольшую чашку, используйте обычный ватный шарик для того, чтобы промокнуть его в жидкость и нанести на зону подмышек. Наносить рекомендуется два раза в день. Уксус имеет противобактериальные свойства, которые убивают микроорганизмы, вызывающие неприятный запах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Пищевая сода. Одну чайную ложку пищевой соды нужно смешать с одной чайной ложкой лимонного сока. Наносите полученный раствор непосредственно на кожу в районе подмышек, оставляйте на две-три минуты, а затем можете отправляться в душ. Пищевая сода помогает сохранять сухость данной зоны тела, то есть борется с избыточным потоотделением. Эту комбинацию можно применять в ежедневном режиме несколько недель до получения устойчивого эффекта.
Чеснок. Одно из лучших домашних средств для борьбы с неприятным запахом подмышек. Всего одну дольку чеснока добавляйте в свой рацион ежедневно. Если употребление чеснока вам не очень приятно, то можно принимать какие-то пищевые добавки, содержащие этот продукт.
Лимон. Данный фрукт убивает бактерии очень эффективно. Небольшой кусочек свежего лимона разделите на две половинки и втирайте каждую в область подмышек. Дайте соку проникнуть под кожу перед тем, как принять душ. Выполняйте данную процедуру ежедневно, и она поможет победить неприятный запах тела.
Теги: Донбасс, здоровье, запахи, пот
- Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов20:25
- Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник проведет «прямую линию» с жителями Украины19:53
- Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"18:51
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"18:02
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ17:43
- В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО17:20
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов20:25
- Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник проведет «прямую линию» с жителями Украины19:53
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"18:51
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"18:02
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ17:43
- В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО17:20
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"16:58
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО