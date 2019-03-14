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Самые бесполезные косметические средства
В современном мире существует масса средств, которые направлены на улучшение состояния нашей кожи, здоровья волос и тела.
Женщины готовы отдавать последние деньги ради красоты. Однако стоит ли оно того? Медики рассказали о трех популярных, но бесполезны косметических средствах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Крем от растяжек
Подобный крем просто увлажняет кожу, но избавить ее от повреждений невозможно.
Поэтому лучше покупать дешевые средства для обычного увлажнения кожи, чем кремы от растяжек.
Масло для секущихся кончиков
Это тоже пустая трата денег. Средство обычно выпрямляет и шлифует концы волос, создавая видимость отсутствия секущихся кончиков. Однако единственным методом избавления от них является стрижка.
Крем для кутикулы
Очень часто крем для кутикулы имеет такой же состав, что и обычный. Поэтому, разницы между ними нет никакой.
Теги: Донбасс, здоровье, косметика
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