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Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену

14.03.2019 15:45
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Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену

Среди женщин, которые регулярно работают в ночную смену, чаще возникает ранняя менопауза, - такую корреляцию смогли установить ученые из Университета Далхаузи (Канада). 

Еще предварительные исследования показывали, что работа в ночную смену способствует снижению уровня мелатонина.
Данный гормон может влиять на производство яйцеклеток в женском организме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua. 

Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в ходе 22-летних наблюдений за 88 тысячами медсестер, периодически выходившими на работу в ночную смену. В частности, ученых интересовали все возможные изменения в организме, если медсестрам приходилось работать не менее трех ночей в месяц.

В результате научные специалисты пришли к заключению о том, что ночная работа может влиять на наступление ранней менопаузы – чем дольше длился период ночных смен, тем существеннее для женщин был риск того, что менопауза у них наступит до 45 лет.

«Женщины, которые выходили на ночную работу в течение 20 месяцев, на 9% чаще сталкивались с ранней менопаузой. При этом на 25% повышалась вероятность того, что менопаузальный период начнется до 45 лет. Если ночные смены практикуются более 20 лет, вероятность ранней менопаузы возрастает до 73%», - установили ученые.

По мнению специалистов, большую роль в этом процессе играет тот факт, что ночная работа активизирует выработку гормонов стресса, которые способствуют негативным изменениям в синтезе женского полового гормона эстрогена. Его концентрация падает, с чем и ассоциируется раннее начало менопаузы.



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, ночная смена
 
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