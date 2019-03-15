Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака

15.03.2019 20:44

Мужчины по природе своей полигамны, а значит, невероятно любвеобильны и падки на самых разных женщин. Критерии выбора представительниц прекрасного пола миллионы лет остаются неизменными. Всем нравятся от природы красивые, элегантные и ухоженные барышни, от которых веет женственностью и нежностью, которые знают себе цену, но при этом легки в общении и не понаслышке знают, что такое флирт, пишет womenuniv.

Однако у каждого представителя сильного пола существуют свои представления о женском идеале, исходя из которых, он и подыскивает себе спутницу жизни. Настало время узнать, каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака.

1. Овен

Горячие и нетерпеливые Овны любят пылких и страстных женщин, из которых энергия бьет ключом. Они обратят внимание на смелую девушку, которая не постесняется сама проявить активность и первой начнет знакомиться. Овнов пленит женская независимость, самодостаточность и умение постоять за себя. А если барышня еще и за словом в карман не лезет, легко «отшивая» назойливых ухажеров, для представителя данного знака она и вовсе станет идеалом. Важно, чтобы женщина была строптивой, чтобы ее приходилось завоевывать, покорять и доказывать, что Овен – лучший из мужчин.

Овнам больше импонируют представительницы знака Лев, Скорпион и Стрелец, Водолей и Близнецы.

2. Телец

По характеру мужчины Тельцы очень домашние и семейные личности, а потому и вторую половинку ищут себе под стать. Им важно, чтобы девушка была не только миловидной, но и имела покладистый характер, ведь таким мужчинам важно доминировать и быть главой семьи. Тельцы любят порядок, а значит, их избранница должна быть хорошей хозяйкой и уметь экономить. А еще они известные гурманы, поэтому пару Тельцу сможет составить лишь изысканный кулинар. Скажем также, что мужчины данного знака помешаны на сексе, а значит, им нужна не только заботливая жена, но и умелая любовница.

Для создания семьи Тельцу лучше всего подойдет Козерог, Стрелец, Дева, Рак или Рыбка.

3. Близнецы

Активные и жизнерадостные Близнецы очень падки на внешность, а потому часто выбирают себе в партнерши невероятно красивых девушек, а также девушек с эпатажной внешностью. Но это лишь первое впечатление. Рядом с Близнецом останется только та представительница прекрасного пола, которая сможет стать ему другом. Для этого она должна быть такой же легкой в общении и легкой на подъем, любительницей шумных вечеринок и экстремального отдыха. Близнецов подкупает независимый характер женщины, ее ум и прекрасное чувство юмора. Без постоянного флирта Близнец быстро потеряет интерес к своей избраннице.

Пару этому представителю сильного пола могут составить девушки знака Овен, Лев, Водолей или Стрелец.

4. Рак

Большие поклонники домашнего уюта, Раки мечтают видеть рядом с собой женщину, очень похожу на мать. Им, конечно же, нравятся девушки с обложек мужских журналов, но из практичных соображений они выберут себе ту, которая будет заботиться о Раке и поддерживать их веру в себя. Многие Раки готовы даже подчиняться своей возлюбленной, и будут рады, если она возьмет на себя всю заботу об их семье. В то же время Рак не откажется от женщины, о которой нужно заботиться. Этим он поднимет свою самооценку.

Рак прекрасно себя чувствует в компании с Львицей, Козерожкой, Весами или Скорпионом.

5. Лев

Спутницей жизнь Льва, зачастую, становится красивая женщина, с яркой, незаурядной внешностью. Это должна быть настоящей леди, которая является предметом гордости Льва и зависти окружающих мужчин. Большую роль здесь играют хорошие манеры, образование и умение поддержать разговор. Лев никогда не станет строить отношения с симпатичной глупышкой. При этом она должна иметь практичный ум и быть настоящей хозяйкой в доме. Более того, такая барышня должна обладать независимым характером, но всецело подчиняться своему любимому Льву.

Все многообразие подходящих качеств Львы обычно находят в представительницах знака Весы, Рак, Овен, Стрелец или Близнецы.

6. Дева

Мужчины знака Дева изначально выбирают себе женщин по внешнему виду. Им важна опрятность и ухоженность избранницы. Но это лишь первое впечатление. Интеллектуальные Девы ищут себе в спутницы жизни умных женщин, с которыми интересно проводить время за интеллектуальными разговорами. При этом в барышне должна быть женственность и утонченность, которую так ценят мужчины данного знака. В понимании Девы, женщина не должна быть меркантильной, у нее должен быть практичный склад ума и она должна уметь экономить.

Жизнь показывает, что второй половинкой Девы чаще становятся Раки, Скорпионы, Тельцы и Овны.

7. Весы

Управляемые Венерой мужчины обладают довольно мягким и нерешительным характером. Наверное, именно поэтому мужчины Весы так тянутся к сильным и властным женщинам. Мужчины данного знака — настоящие эстеты, а значит, в пару им нужна девушка, которая будет понимать и ценить искусство, которая не оставит его одного в картинной галерее или на сеансе артхаусного кино. Весы не представляют своей жизни без секса, а значит, им нужна гиперактивная партнерша, которая позволит любимому доминировать, а при необходимости и сама начнет руководить процессом.

Личностям данного знака подходят женщины Скорпионы, Львы, Козероги и Близнецы.

8. Скорпион

Харизматичные Скорпионы выбирают себе в пару смелых и раскрепощенных женщин, тех, которые без стеснения говорят о том, что думают и делают только то, что им нравится. В женщине должна быть загадка, недосказанность, интрига. Только тогда она заинтересует Скорпиона и заставит его проявить активность в свою сторону. При этом мужчина данного знака невероятно ревнив, а значит, его второй половинкой станет женщина с кристальной репутацией, которая не станет дразнить своего любимого общением с другими представителями сильного пола.

Скорпионам больше всего подходят женщины знака Рыбы, Дева, Рак, Телец или Козерог.

9. Стрелец

Альтруист по жизни, мужчина знака Стрелец хочет видеть рядом с собой и женщину с такими же взглядами. Она должна быть не жадной, открытой и готовой прийти на помощь окружающим. Это должна быть довольно красивая и высокая девушка, которая знает себе цену и умеет приковать к себе внимание. К тому же Стрельцу понравится предприимчивая барышня, у которой есть «коммерческая жилка». Просто этот мужчина очень хорошо умеет воплощать в жизнь чужие идеи. Наконец, важным фактором выбора партнерши становится сексуальная совместимость. Стрелец большой фантазер и ему подойдет только очень раскрепощенная барышня.

Хорошую партию мужчине данного знака может составить Стрелец, Козерог, Водолей и Весы.

10. Козерог

Стабильному Козерогу нужна такая же четкая, спокойная и размеренная дама. Как правило, это здоровая, крепкая и работящая женщина. Она должна быть экономной и уметь зарабатывать деньги. Да что говорить, Козерог может по уши влюбиться в предприимчивую барышню, ведь больше всего в женщинах он ценит интеллект и смекалку. При этом Козерог хочет, чтобы рядом с ним была целомудренная женщина, которая никогда его не обманет и не предаст. За этим он будет следить с особым рвением.

Составить пару такому мужчине могут женщины знака Водолей, Скорпион, Дева, Рыбы или Телец.

11. Водолей

Мужчине, рожденному под знаком Водолея, понравится девушка с нетривиальным взглядом на жизнь. Он любит интеллектуалок, которые могут часами рассуждать о квантовой физике и проблемах бытия, абсолютно «не парясь» по поводу бытовых проблем. Водолею нужна именно спутница жизни, которая будет следовать за ним в любых его авантюрах и поддержит все его безумные идеи. Это должна быть женщина смелых взглядов, с внутренним стержнем. При этом она должна быть миловидной, ведь Водолей настоящий эстет. Его сведет с ума решительная женщина, которая сама затащит его в постель.

Найти свое счастье Водолей сможет со Стрельцом, Рыбкой, Раком или Близнецом.

12. Рыбы

Мужчины Рыбы влюбляются в чувственных натур, а значит женщин, которые любые эмоции пропускают через себя. В них должен быть особый шарм, приковывающий такого мужчину с первого взгляда. Рыбы любят, когда женщина им покоряется и подчиняется, но при этом в быту является деловой особой, которая берет на себя все заботы о семье. Внешне это должна быть симпатичная особа с приятными округлыми формами, которые так любят мужчины знака Рыбы. В душе же они должны быть романтичными особами и искренне принимать чувственные подарки, которые им будет преподносить такой мужчина.

Рыбы могут ощутить гармонию со Скорпионом, Раком, Близнецом или Стрельцом.