Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»

16.03.2019 13:50

О тактике лидеров президентской гонки и о её результатах, в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал политолог, глава Института украинской политики Кость Петрович Бондаренко.

Новости Украины – From-UA: - Кость Петрович, добрый день! До выборов президента Украины осталось всего пару недель. У каждого кандидата выработалась уже своя тактика поведения и предвыборной кампании. В первую очередь, хотелось бы поговорить о лидерах президентской гонки – Зеленском, Тимошенко и Порошенко. Какую тактику, по вашему мнению, избрал каждый из этих трех кандидатов? И к чему эта тактика их приведет?

Кость Бондаренко: - К чему приведет, мы это увидим только после 31 марта.

Зеленский на самом деле избрал тактику минимизации своего присутствия в информационном пространстве. Он понимает, что ему надо сегодня говорить по-минимуму для того, чтобы не растерять тот электорат, который у него сегодня существует.

Что касается Порошенко, у него тактика многоплановая, многослойная. Во-первых, это апелляция к каким-то минимальным, но все-таки успехам, которые он пытается выдать за свои достижения. Во-вторых, это внедрение в головы двух лозунгов: «Депутатов много — президент один» и «Либо Путин, либо Порошенко». Третий момент — это фактически усиленная информационная атака на своих ближайших оппонентов.

Что касается Юлии Тимошенко, у нее задача — это апелляция к справедливости и несправедливости в обществе, к тому, что она может быть более эффективным менеджером. Она вскрывает пороки нынешней власти, акцентирует внимание на коррупционных схемах и на недостатках власти, а также на своей результативности. То, что был выигран суд относительно незаконности коммунальных тарифов, это, естественно, будет подано как большая победа Тимошенко и может принести ей несколько процентов голосов.

Новости Украины – From-UA: - Что нового, а что традиционно старого есть в этих тактиках?

Кость Бондаренко: - А нового ничего. Фактически все это уже использовалось неоднократно, просто новые политические условия требуют некой коррекции, условно, понимания того, что идет война, что у нас существуют напряженные отношения на востоке, поэтому необходимо старые схемы приспосабливать к новым реалиям.

И если они стоят в рейтингах на первых позициях, то, значит, каким-то образом это помогает. Другое дело, насколько это помогает конкурировать друг с другом, потому что мы сейчас видели, что на протяжении месяца практически замерли рейтинги и не растут или растут достаточно медленно.

Новости Украины – From-UA: - Сейчас уже понятно, что на выборах президента победит кто-то из этой тройки. Как вы думаете, почему именно в такой последовательности – Зеленский, Тимошенко и Порошенко – они сейчас идут?

Кость Бондаренко: - Зеленский — это эмоциональная готовность проголосовать за новое лицо и кандидата, который не отождествляется с предыдущей деятельностью политиков. И, соответственно, попытки найти некого человека и наделить его некими идеальными образами. Как говорил в свое время Дмитрий Выдрин — «найти идеальное Дао», которое каждый наполнит своим смыслом. Что касается Тимошенко и Порошенко, то Порошенко — это действующий президент, а у действующего президента всегда существуют некие позиции, с которых можно стартовать, и у него уже есть сформировавшийся ядерный электорат. Такой же ядерный электорат существует и у Тимошенко, который будет за нее голосовать при любой погоде.

Новости Украины – From-UA: - Чем в эту предвыборную кампанию каждый из кандидатов цепляет свой электорат?

Кость Бондаренко: - На самом деле Порошенко создает сети и раздает деньги под видом монетизации льгот и повышения пенсий и других выплат. Что касается Тимошенко — это ее результативность в борьбе с тарифной политикой государства. А что касается Зеленского, то ему даже особо и не надо придумывать фишки, он сам как фишка.

Новости Украины – From-UA: - Уже начинают сливать компромат на каждого из кандидата. Какой из компроматов может «убить» в политическом плане и какие еще скелеты в шкафу припрятаны?

Кость Бондаренко: - У украинского общества такой иммунитет на компроматы, людей так прикормили компроматами в предыдущие годы, что их сегодня уже ничем не удивишь. Представьте себе рядового человека, который даже не знает такое слово, как офшор. Он где-то слышал, но не понимает, что это такое. С другой стороны, ему не жарко и не холодно от того, что у Зеленского есть на Кипре или еще где-то офшор. У большинства нечем заплатить, например, за проезд в транспорте. И их это абсолютно никак не удивит, тем более после «Панамских скандалов» Порошенко говорить об офшорах Зеленского — это детский лепет.

Новости Украины – From-UA: - А что вы скажете по поводу оборонного скандала вокруг Порошенко?

Кость Бондаренко: - Это сезонный скандал, который, скорее всего, к моменту избирательной кампании утихнет. Он раскручивается, но у каждого скандала есть свой заряд энергии, который рано или поздно исчерпывается. И еще раз говорю, что у нас народ перекормили скандалами. Этот скандал в основном в политическую тусовку. Журналисты, политические эксперты, политики, люди, которые живо интересуются политической жизнью, - их это зацепило. Но дело в том, что те, кого это зацепило, они и так бы не голосовали за Порошенко. И говорить о том, что это как-то ударило по Порошенко, и ждать, что от него массово отвернутся избиратели, это будет преувеличением.

Новости Украины – From-UA: - Какие компроматы могут использоваться против Тимошенко? Ходят слухи, что Юлия Владимировна – агент Кремля.

Кость Бондаренко: - Тут сложно сказать. Как писал Григорий Чубай: «І стільки ворогів було в народу, що сам народ став ворогом собі”. На фоне того, что у нас все кандидаты, кроме Петра Порошенко, являются агентами Кремля, а если хорошенько присмотреться, то и он тоже является агентом Кремля, то этим уже никого не удивишь.

Новости Украины – From-UA: - Какой из этих кандидатов, на ваш взгляд, имеет больше шансов на победу и почему?

Кость Бондаренко: - Сложно говорить. Но я не считаю, что этот кандидат Зеленский. У него достаточно неустойчивый электорат, и у него большинство его избирателей — это люди до 30 лет, которые либо не ходят на избирательные участки, либо, придя на избирательные участки, видят очередь — разворачиваются и уходят. Плюс у него слабые позиции в комиссии для того, чтобы защитить результат.

Основная борьба, я считаю, будет между Тимошенко и Порошенко. На стороне Порошенко сегодня есть административный ресурс и возможность манипулировать результатами выборов. У Тимошенко есть так называемые «социологические партизаны», которые обычно приписывают ей плюс 5-7% к рейтингу, который мы видим в социологических опросах. Думаю, что во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, а там уже другие кандидаты будут определяться: кто будет делать ставку на Порошенко, а кто будет призывать голосовать за Тимошенко. Мне кажется, что сегодня все-таки больше тех, кто будет призывать голосовать во втором туре за Тимошенко.

Новости Украины – From-UA: - Если говорить о Порошенко и Тимошенко, то кто из них большее зло?

Кость Бондаренко: - Мне кажется, что все-таки сегодня уровень недовольства Порошенко таков, что ему будет достаточно сложно выиграть выборы у любого кандидата.

Новости Украины – From-UA: - Как вы считаете, в случае победы Тимошенко или Порошенко, какие изменения после выборов могут последовать в стране?

Кость Бондаренко: - Главное изменение в политике при Порошенко — это большее закручивание гаек относительно бизнеса. Во-первых, в этом году нужно будет отдать большие деньги нашим заокеанским донорам — до 11 миллиардов, а где их взять, непонятно. А второй момент, Петр Алексеевич достаточно прижимистый, ему придется в этом году выбросить достаточно большие деньги на избирательную кампанию, чтобы снова стать президентом, и я думаю, что он сразу же начнет раскулачивание очередных бизнесменов крупного бизнеса для того, чтобы пополнить свои закрома, и для того, чтобы утвердить интересы собственной промышленно-финансовой группы. Поэтому я думаю, что мы столкнемся с еще более жесткой и более беспардонной политикой президента в экономической и вообще во всех отраслях. Это будет и дальше культурная политика ориентации на США и воплощения интересов США на данной территории, это будет политика «мыльных пузырей», которую мы наблюдали на протяжении 5 лет, и, соответственно, риторики, которая должна скрывать, что власть зарабатывает на бедах собственного народа.

Тимошенко необходимо будет демонстрировать, что справедливость есть и за нее стоит бороться. Соответственно, мы увидим достаточно громкие судебные процессы относительно представителей нынешней власти, возможно, включительно с самим президентом Порошенко. А дальше ей придется искать средства для того, чтобы закрыть те дыры в бюджете, которые образовались из-за деятельности нынешней властной команды.

Новости Украины – From-UA: - Кость Петрович, а если все-таки Зеленский выиграет выборы президента Украины?

Кость Бондаренко: - А если Зеленский, то мы увидим Игоря Валерьевича Коломойского со своей командой, которые садятся в аэропорту «Бен Гурион» города Тель-Авив и прилетают в Украину руководить процессом.