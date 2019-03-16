Названы самые полезные сухофрукты

16.03.2019 16:47

Медики рассказали, употребление каких сухофруктов лучше всего сказывается на состоянии здоровья человека. Об этом пишет replyua.net.

Первым делом, специалисты рекомендуют обратить внимание на курагу. Она содержит большое количество витаминов и минералов. К таким относятся калий, фосфор, железо, каротин, кальций, а также витамины группы В. Как показывает практика, курага является отличным средством для профилактики онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Также эксперты советуют прибегнуть к введению в свой рацион питания инжира. С его действенностью в процессе борьбы с раком сложно поспорить. К тому же, употребление инжира помогает наладить работу щитовидной железы. Немаловажным является и позитивное воздействие данного продукта на желудочно-кишечный тракт. Инжир стимулирует выведение из кишечника разного рода паразитов. И, конечно же, без данного продукта невозможно обойтись при лечении бронхита.

Широкий спектр действия на организм человека имеет и чернослив. Он помогает нормализовать работу кишечника и избавиться от запоров. Кроме того, употребление чернослива рекомендуется людям, страдающим от атеросклероза, ревматизма, повышенного артериального давления, заболеваний почек и прочего. Не стоит отрицать и пользу данного продукта при борьбе с проблемами со зрением.