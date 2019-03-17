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Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья
Безопасная доля алкоголя оказалась минимальной.
Без вреда для здоровья можно выпивать не более одной стандартной порции алкоголя (10 граммов чистого этанола) в день. К такому выводу пришли ученые из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
Исследователи обнаружили, что при соблюдении именно такой нормы наблюдается самый низкий уровень развития злокачественных опухолей, по сравнению с остальными пьющими.
А вот с каждой последующей дозой вероятность заболевания некоторыми видами рака пропорционально возрастает.
Исследование проводилось среди 99,6 тысячи человек. Уровень употребления алкоголя выяснили с помощью опросника, который добровольцы заполнили в 1998-2000 годах. Впоследствии ученые наблюдали за экспериментальной группой в течение девяти лет.
За это время рак был диагностирован у 12,5 тысяч человек, более 9 тысяч из них умерли. Анализ статистики заболеваний и употребления алкоголя и обнаружил эту интересную корреляцию.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 г чистого спирта (этанола) примерно соответствует:
По рекомендациям ВОЗ, предельная норма для мужчин составляет не больше 40 г чистого спирта в день, а для женщин -30 граммов. Но это при условии, если человек употребляет алкоголь не чаще 5-ти раз в неделю, т.е. как минимум два дня обходится без капли спиртного.
С научной точки зрения, алкоголь вреднее марихуаны - но продается он чуть ли не каждом углу.
Впрочем, подчеркивают медики, допустимая доза также зависит от индивидуальных особенностей организма: массы тела, наличия хронических заболеваний, состояния сердечно-сосудистой системы и т.д.
Не стоит упускать из внимания, что вред от алкоголя легко недооценить. Спиртное токсично, вызывает физическую зависимость, министерство здравоохранения США причисляет его к известным канцерогенам.
Любопытно, что, с научной точки зрения, от алкоголя вреда гораздо больше, чем от той же марихуаны. И, тем не менее, спиртное до сих пор можно свободно купить практически в любом магазине при достижении 21 года, а слабоалкогольные напитки - и вовсе с 18-ти лет.
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, вред
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