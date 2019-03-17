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Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление

17.03.2019 09:15
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Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление

Для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты.

Врачи рассказали о том, как можно справиться с повышенным артериальным давлением, чтобы исключить в дальнейшем инфаркты и инсульты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

По словам специалистов, для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты, а также питаться продуктами, которые позволят намного дольше оставаться здоровыми.

Лекарство от повышенного давления есть и среди продуктов. Так, помощником в борьбе с гипертонией является арбуз. В нем содержится много калия, который уравновешивает баланс воды и соли в организме. Кроме того, облегчить гипертонию помогают и бананы. 

Их необходимо регулярно есть тем, кто следит за своим здоровьем.



Теги: Донбасс, здоровье, давление
 
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