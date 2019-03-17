В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать

17.03.2019 10:00

Среди нейробиологов популярно мнение о том, что мозговые клетки, работающие сообща, всегда связаны между собой. Проще это означает, что чем больше нейросетей образуется в человеческом мозгу, тем он умнее. Вот почему является справедливой еще одна старая истина, гласящая, что практика приводит к совершенству.

Чем чаще вы упражняетесь в игре на музыкальных инструментах, в общении на других языках или в жонглировании, тем искуснее вы становитесь.

Науке известно об этом уже довольно давно. И сегодня исследователи изучают уже другую сторону данного вопроса: чтобы пополнить свой запас знаний, умение забывать или просто разрывать устаревшие нейронные сети являются намного важнее постоянной практики. Это умение получило название «синаптического прунинга».

Механизм прунинга

Давайте представим ваш мозг в виде сада. Только в нем вы выращиваете вовсе не фрукты, овощи или цветы, а налаживаете синаптические связи между мозговыми клетками. Это своего рода мосты, по которым перемещаются дофамин, серотонин и прочие нейротрансмиттеры.

«Глиальные клетки» работают в этом саду мозговыми садовниками. Они способствуют более быстрому прохождению импульсов между конкретными нейронами. Кроме того, есть еще один вид глиальных клеток, чья задача заключается в утилизации отходов, борьбе с сорняками, избавлении от вредителей и уборке опавших листьев.

Садовники, занимающиеся «подрезанием веток» в голове, получили в научных кругах название «микроглии». Они перерезают существующие синаптические связи. Вопрос только в том, как они понимают, какие именно синапсы необходимо ликвидировать?

Ученые только начали приближаться к разгадке этой тайны, но им уже известно, что синапсы, утратившие свою пользу для человека, помечаются специальным протеином C1q. И когда микроглии видят такую пометку, они связываются с этим белком и разрывают существующий «мост».

В итоге мозг расчищает почву для появления свежих и более устойчивых связей, повышая вашу обучаемость.

Важность сна

Ваш мозг самоочищается во сне!

Приходилось ли вам чувствовать, будто ваш мозг битком набит информацией? Так бывает во время изучения какого-то нового предмета или в попытках освоиться на новой работе. А порой это происходит без какой-либо видимой причины.

Под воздействием потока незнакомой информации мозг выстраивает новые связи, однако их пока нельзя назвать надежными. Для начала ему необходимо избавиться от всего лишнего, чтобы расчистить место для построения наиболее эффективных и упорядоченных нейронных связей. А происходит это во время сна.

Когда человек спит, его мозговые клетки сокращаются почти на 60%, чтобы дать возможность глиальным садовникам убрать ненужный «мусор» — старые синапсы.

Приходилось ли вам просыпаться после продолжительного ночного отдыха и замечать, насколько ваш разум чист, и как быстро одна мысль сменяет другую? Эффект от здорового сна можно сравнить с дефрагментацией жесткого диска компьютера.

По этой же причине дневной сон способствует улучшению когнитивных функций. 10 или 20 минут такого сна позволяют микроглиям быстро ликвидировать устаревшие синапсы, чтобы на их месте могли образоваться новые.

Если же вы постоянно недосыпаете, то любые попытки над чем-то поразмыслить становятся похожими на прогулку в непроходимых джунглях с мачете в руке.

Вы почти не продвигаетесь, и это приводит к истощению. И наоборот, мысли выспавшегося человека напоминают веселую прогулку по убранным тропинкам красивого парка, где ничто не заграждает обзор. И это очень бодрит.

Вы сами решаете, какая информация будет удалена

Уничтожению подлежат все синаптические связи с соответствующей меткой. Сохраняются лишь те, что пользуются спросом, поэтому будьте внимательны в своих мыслях. Так, если одержимо изучать всевозможные предположения о том, чем же закончится «Игра престолов», забыв о своей работе, то не нужно быть гением, чтобы понять, от каких синапсов ваш мозг избавится в первую очередь.

Если вы конфликтуете со своим коллегой по работе и думаете лишь о том, чтобы с ним поквитаться, а не о текущем проекте, то в конечном итоге вы станете изощренным мстителем, лишенным каких-либо новаторских идей.

Важно лишь то, на чем вы акцентируете свое внимание. Выбирая объект внимания, вы тем самым в буквальном смысле обретаете способность управлять собственным разумом.

Конечно, никому из нас не под силу контролировать абсолютно все, что с нами происходит на протяжении дня. Но никто не мешает нам сознательно выбирать, как все эти события на нас повлияют, и в соответствии с этим построить в своем мозгу нужные нейронные связи.

Не стоит зацикливаться на том, что мешает вам двигаться вперед. Лучше подумайте обо всех тех вещах, которые делают вас лучше. Не просчитывайте возможные варианты исхода событий, замените это медитацией.

Очистите разум, направьте всю его энергию на то, что принесет вам пользу.

Здесь все зависит от стратегии. Вам следует использовать свой мозг с умом, будьте мудрыми. Мудрость приходит к человеку, когда он может противостоять соблазнам.

Таким образом, чтобы избавиться от ненужных знаний, просто перестаньте думать об этих вещах. Если же вы все равно о них вспомнили, просто переключите внимание на что-то другое.

Источник: cluber.com.ua