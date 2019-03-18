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Медики научили распознавать подагру
Медики посоветовали при первых проявлениях перечисленных признаков немедленно обратиться к врачу.
Распознать с легкостью подагру - это сложная форма артрита - научили американские медики. Первым симптомом начинающегося заболевания можно считать сильную боль в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более. Как правило, болезнь сначала поражает большие пальцы ног.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Подагра является распространенной и сложной формой артрита, от которого никто не застрахован. Болезнь характеризуется внезапными, сильными приступами боли, отечностями, покраснениями и болью в суставах, особенно у основания большого пальца ноги, рассказали американские исследователи из Mayo Clinic.
«Приступ подагры может настичь внезапно, разбудить среди ночи. Может показаться, что суставы печет огнем. Пораженный сустав, как правило, становится горячим, опухшим и настолько болит, что даже пушинка на больном месте может показаться невыносимой тяжестью», - рассказали врачи в описании к исследованию.
После того, как утихнет самая сильная боль, некоторый дискомфорт в суставах может ощущаться на протяжении длительного срока, от нескольких дней до нескольких недель. Дальнейшие приступы могут длиться дольше и поражать все большее число суставов.
Медики посоветовали при первых проявлениях перечисленных признаков немедленно обратиться к врачу. Есть вероятность, что в результате начавшейся болезни может начаться инфекция. Помочь в этом случае сможет только профессиональный медик. Самолечение не поможет, да и промедление в этом случае опасно.
Одной из причин раннего ухода из жизни талантливой певицы Юлии Началовой ее близкие называют как раз подагру. Первые признаки артрита у Началовой начались несколько лет назад. Певица умерла вечером 16 марта. Светлую и добрую девушку вспомнили хорошими словами друзья, родные и коллеги.
Теги: Донбасс, здоровье, подагра, медики
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