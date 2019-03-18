Все рубрики раздела
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север
Индийский мистик и йогин Джагги Васудев (Садхгуру) объясняет нежелательное положение головой к северу во время сна банальным устройством человеческого тела.
Сердце, как известно, расположено в верхней его части, а значит, качать кровь вниз намного легче, ведь помогает гравитация, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Собственно, кровь и является тем «фактором», из-за которого спать головой в сторону севера не рекомендуется. Какая связь? Вспомните про магнитные поля Земли. Их магнетизм в принципе оказывает большое влияние на нашу жизнь, хоть мы об этом совершенно и не думаем. На сон это влияние тоже распространяется.
Как известно, одним из главных составляющих крови является железо. И когда мы спим головой к северу, магнитное притяжение оказывается сильнее, а следовательно, оказывает большее давление на мозг, чем если бы положение тела в пространстве было другим. Давление на мозг также становится больше.
Как результат - человек может ощущать раздражительность, беспокойство, может повыситься давление, кровь начинает циркулировать хуже.
Кем дольше вы спите головой на север, тем сильнее воздействие магнитного притяжения, что может негативно отразиться на здоровье.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, медицина
- Чому закладає ніс під час сну?
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом
- Учитесь у йогов поддерживать тонус, или Как восполнить жизненную энергию
- К объятиям Морфея надо готовиться
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз14:21
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины12:40
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"