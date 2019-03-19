Названа реальная причина хронической усталости

19.03.2019 22:12

Ученые из Стэнфордского университета установили физиологические причины синдрома хронической усталости (СХУ). На протяжении долгих лет специалисты связывали ее с психологическими проблемами.

Об этом пишет Хроника.инфо.

По официальным данным, около 17 миллионов человек страдают от синдрома хронической усталости. Подверженных болезни преследует беспричинная и не проходящая усталость. Также люди жалуются на головные боли, бессонницу и мышечные спазмы. Разнообразие симптомов вызывает затруднения при диагностике болезни.

Однако американским ученым удалось найти физиологическую причину этого заболевания. Согласно их исследованиям, развитие симптомов всегда связано с повышением в крови концентрации 17 белков, связанных с воспалительными процессами. Таким образом причина внешних проявлений синдрома заключается в нарушении работы иммунитета.

Специалисты рекомендуют людям с хронической усталостью употреблять больше витаминов группы В, магний и L-карнитин, а также не забывать про физические нагрузки.