Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем

20.03.2019 13:47

Существует шесть признаков, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем у человека. Среди них - повышенная потливость и постоянное чувство жажды.



К такому выводу пришел доктор Лондонской клиники Дэниела Фентона. Специалист перечислил признаки, на которые каждому человеку стоит обратить внимание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.



Одним из них является частое желание сходить в туалет ночью. Оно может свидетельствовать как о заболевании мочеполовой системы – никтурии, а также увеличении простаты у мужчин и риске рака предстательной железы.



Покалывания в конечностях могут предупреждать о риске инсульта. Увеличение потоотделения может быть признаком лимфомы или миеломы.



О дефиците витамина D указывает навязчивое постоянное чувство усталости. Также усталость может свидетельствовать о недостаточной или избыточной активности щитовидной железы, дефицита железа. Существует и риск развития рака крови.



Признаками диабета 1 или 2 типа, а также онкологии являются внезапная потеря веса и постоянное ощущение жажды.