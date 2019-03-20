Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес

20.03.2019 16:43

Самые эффективные способы похудеть, пока организм отдыхает.



Необходимо блеснуть постройневшей фигурой, а времени на диеты и упражнения в обрез? Ваш организм может удивить вас и скинуть пару лишних килограмм, пока вы спите. Как похудеть во сне без вреда для здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ivona.



Способ №1: Сахарно-кефирный коктейль



Это простой и вкусный способ избавиться от пары лишних кило. Выпейте перед сном пол литра кефира со стаканом сахара, и ваш организм всю ночь будет занят усвоением сложных углеводов. На этот процесс он будет расходовать гораздо больше калорий, чем получил из напитка и как итог: ваши весы обрадуют вас отсутствием двух лишних килограмм веса.



Способ №2: Рис



Из-за чрезмерного употребления соли, ваш организм накапливает чрезмерное количество жидкости, что может привести к отечности и появлению лишних килограмм. Попробуйте один день принимать в пищу только неочищенный рис: черный или бурый. Он абсорбирует и поможет вывести лишнюю влагу с организма, а также очистит кишечник от шлаков. Утром следующего дня вы увидите изменения в весе на один-два килограмма. Важно запомнить, что в приготовлении риса не следует использовать соль и другие солесодержащие приправы.



Способ №3: Салат из свеклы



Сварите крупную свеклу, натрите плод на терке и смешайте с капелькой оливкового масла. Такой салат следует есть перед сном, запивая теплой водой. Возможно, это не самый вкусный прием пищи, зато свекла богата клетчаткой и обеспечит вам длительное чувство сытости. Также она очищает кишечник, избавляя его от шлаков. Вуаля! Ваш вес с утра будет меньше и вас не будет мучить кошмарное чувство голода.



Способ №4: Солевые ванны



Вместо вечернего перекуса или ужина насладитесь расслабляющей ванной с солью. Стоит вам провести в такой ванной 15-20 минут и сразу же нырнуть под теплое одеяло, как наутро вы заметите потерю нескольких лишних кило. Плюс ко всему - ваш сон будет крепким и глубоким, так как ванна солью также имеет успокоительный и расслабляющий эффект.



Способ №5: Обертывания



Обертывание можно делать с уксусом, медом, согревающим кремом или эфирными маслами: любой ингредиент на ваш вкус. Просто нанесите средство на проблемный участок кожи мягкими массажными движениями и оберните его пищевой пленкой. Оставляя такое обертывание на ночь, вы стимулируете кровообращение в организме, за счет чего сальные и потовые железы работают активней и выводят токсины из организма. Утром смойте со своего постройневшего тела остатки средства и вы удивитесь приятной гладкости и упругости кожи.



Конечно, все эти способы - не панацея и чтобы держать свое тело в тонусе постоянно, необходимы правильная диета и физические нагрузки. Впрочем, наши советы - это палочка-выручалочка со стопроцентным положительным результатом, к которой можно прибегнуть в особо экстренных случаях.