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Супрун рассказала, чем опасны моющие средства
Тотальная дезинфекция чревата проблемами.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, можно ли убирать дом антибактериальными средствами. Что на самом деле добавляют в бытовую химию и как достичь абсолютной чистоты без вреда для здоровья?
Химик Юлия Гагарина подтверждает, что злоупотреблять антибактериальными средствами не стоит. Потому что к компонентам современной суперхимии чаще всего добавляют хлор, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Если вы чувствуете специфичесий запах хлорки, это значит, что допустимые границы дозы ввода уже превышены. То есть хлоркой пахнуть не должно, когда вы убираете", – говорит специалист.
Хлорка действительно убивает микробов. Но не всех и не навсегда, объясняет врач-инфекционист Виктор Третьяков.
"Те бактерии, которые выживут после обработки, будут намного сильнее и намного закаленнее. Они могут потом инфицировать человека", – сообщает врач.
Следовательно, модифицированные бактерии могут спровоцировать дерматит рук или аллергию. Эксперты советуют в домашнем хозяйстве обходиться без профессиональной клининговой химии.
"Для дома достаточно уборки обычными моющими средства. Ведь даже мыло убивает много бактерий", – советует химик-технолог Юлия Гагарина.
Также химики предостерегают от тотальной уборки – ведь хирургическая чистота в доме не дает формироваться иммунитету.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, дезинфекция
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