Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц

21.03.2019 09:01

Ученые не советуют полностью исключать яйца из своего рациона.



Потребление яиц в большом количестве приводит к развитию сердечно-сосудистых недугов и преждевременной смерти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthline.com.



Куриные яйца являются прекрасным источником витаминов А, В-2, селена, В-12 и фолата. В их состав входят белки и антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, которые так необходимы мозгу и сердцу. Однако из-за высокого содержания холестерина в желтках ученым пришлось пересмотреть норму потребления яиц.



На протяжении 30 лет проводилось исследование, в котором приняли участие около 30 тысяч человек. Испытуемые были разного пола, возраста и этнической принадлежности. Специалисты наблюдали за здоровьем участников и отслеживали возникновение проблем со здоровьем.



Результаты показали: каждые дополнительные 300 мг холестерина (1,5 яйца), потребляемые ежедневно, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и повышают риск смерти на 18%.



Специалисты отмечают: в одном большом яйце содержится около 186 мг холестерина. Еженедельное потребление от трех до четырех яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий на 6%, риск преждевременной смерти - на 8%.



Несмотря на не радужный прогноз, ученые не советуют полностью исключать яйца из своего рациона.