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Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц
Ученые не советуют полностью исключать яйца из своего рациона.
Потребление яиц в большом количестве приводит к развитию сердечно-сосудистых недугов и преждевременной смерти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthline.com.
Куриные яйца являются прекрасным источником витаминов А, В-2, селена, В-12 и фолата. В их состав входят белки и антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, которые так необходимы мозгу и сердцу. Однако из-за высокого содержания холестерина в желтках ученым пришлось пересмотреть норму потребления яиц.
На протяжении 30 лет проводилось исследование, в котором приняли участие около 30 тысяч человек. Испытуемые были разного пола, возраста и этнической принадлежности. Специалисты наблюдали за здоровьем участников и отслеживали возникновение проблем со здоровьем.
Результаты показали: каждые дополнительные 300 мг холестерина (1,5 яйца), потребляемые ежедневно, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и повышают риск смерти на 18%.
Специалисты отмечают: в одном большом яйце содержится около 186 мг холестерина. Еженедельное потребление от трех до четырех яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий на 6%, риск преждевременной смерти - на 8%.
Несмотря на не радужный прогноз, ученые не советуют полностью исключать яйца из своего рациона.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, яйца
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