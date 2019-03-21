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Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет

21.03.2019 09:48
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Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет

Эндокринологи связали тяжелую умственную деятельность с развитием диабета у женщин.

Ученые-эндокринологи из университета Париж-Сакле пришли к выводу, что тяжелая умственная деятельность может поспособствовать развитию диабета второго типа у женщин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на versiya.info.

В статье было сказано о том, что в эксперименте поучаствовало свыше более 70 тысяч женщин, наблюдение за которыми проходило с 1992 по 2014 год. Исходя из полученных данных, эксперты заключили, что те люди, которые считают свою работу умственно тяжелой, находятся в зоне риска развития сахарного диабета на 54%. Информацию о данном исследовании опубликовали в ежемесячном рецензируемом академический журнале European Journal of Endocrinology.

За период эксперимента, диабет 2 типа был диагностирован у 4187 участниц. Эндокринологи подчеркнули фактор негативного воздействия стресса на женский организм, а также необходимость оказания поддержки сотрудником – это своеобразная профилактика заболевания.

Диабет 2 типа- это крайне опасное заболевание, которое влечет за собой целый ряд недугов. В их числе гипогликемия и гипергликимия, для которых характерны резкие или же наоборот, высокие скачки уровня сахара в крови, а также кетоацидоз, при котором в организме накапливаются в крови кетоны, приводящие к его «закислению».



Теги: Донбасс, здоровье, диабет
 
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