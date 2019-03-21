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Названа опасность лекарств от изжоги
Самым высоким этот риск бывает среди пациентов от 65 лет и старше.
Исследователи связали распространённые лекарства от изжоги с болезнями почек и почечной недостаточностью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Лекарства из категории ингибиторов протонной помпы, которые чаще всего выписываются врачами для борьбы с изжогой, кислотным рефлюксом и язвами, увеличивают риск почечной недостаточности и хронической почечной болезни. К такому выводу пришли учёные из Университета Баффало в США.
Эти лекарственные препараты сокращают производство желудочного сока, и наблюдения показали, что при их приеме риск хронической почечной болезни вырастает на 20%, а опасность почечной недостаточности - в четыре раза.
Это одно из первых крупных и долгосрочных наблюдений за воздействием ингибиторов протонной помпы на функцию почек человека. В сферу внимание ученых попали более 190 тысяч пациентов, за которыми следили в течение 15 лет. Исследование продемонстрировало ещё одно доказательство справедливости опасений по поводу побочных эффектов этих лекарств.
Статистика показывает, что использование препаратов из категории ингибиторов протонной помпы в мире постоянно растет. К примеру, в США только в 2008 году было выписано 113 млн рецептов на данные лекарства. При этом наблюдения медиков демонстрируют, что 70% пациентов, принимающих ингибиторы протонной помпы, злоупотребляют этими препаратами.
Теги: Донбасс, лекарство, опасность, изжога
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