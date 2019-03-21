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Ученые рассказали об опасности недосыпа

21.03.2019 20:45
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Ученые рассказали об опасности недосыпа

Ученые Гарвардского университета решили устранить данный пробел. 

Согласно данным ВОЗ, почти треть всех смертей в мире (31%) приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Среди основных причин, способствующих их возникновению - неправильное питание, курение, малоподвижный образ жизни - теперь указывается и плохой сон. Выяснилось, что именно последний фактор оказался наименее изученным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В результате проведенного исследования они выявили цепную химическую реакцию, объясняющую воздействие недосыпания на возникновение сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, ожирение, депрессию и усиление хронических болей.

Исследователи сосредоточились на одном из аспектов «убийцы №1 в мире» -атеросклерозе. Его характерные признаки - уплотнение стенок сосудов и накопление на них жировых бляшек. Ситуация усугубляется, когда иммунная система начинает вырабатывать белые кровяные тельца, которые попадая в бляшки, делают их еще больше. В результате образуются тромбы - основная причина сердечных приступов и инсультов.

Чтобы установить зависимость между атеросклерозом и нарушением сна ученые провели серию экспериментов с мышами, которым давали ГМО-пищу с высоким содержанием жиров, при этом части мышей намеренно не давали спать. В последствии в их сосудах были обнаружены более крупные бляшки. По мнению ученых, недосыпание, по-видимому, снижает уровень белка гипокретина, вырабатываемого в гипоталамусе - отделе мозга, отвечающего за регуляцию сна. При этом, когда мышам вводили дополнительные дозы гипокретина - уровень склероза их артерий заметно снижался.



Теги: Донбасс, сон, опасность, ученые
 
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