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Диетолог рассказал, как правильно есть яйца
Мнением о том, как правильно есть яйца, поделилась известный российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Она высказалась о том, что в недельном рационе должно быть не более 4-5 яиц. При этом эксперт отметила: яйца следует употреблять термически обработанными - поедание сырых яиц может способствовать заражению болезнями, которыми болела курица.
Для употребления в сыром виде подходят только яйца перепелки, утверждает Королева. В силу высокой температура тела эта птица практически не болеет.
Диетолог рекомендует есть яйца на завтрак.
«Среди блюд на завтрак обязательно должны присутствовать и творог, и мясо птицы, и яйцо. Только это все должно чередоваться - тогда питание будет сбалансированным и разнообразным, организм получит все достаточные элементы», - сказала специалист.
Комментируя факт влияния яиц на здоровье сосудов и сердца, врач-диетолог отметила: в плане риска развития сердечно-сосудистых заболеваний более вредным является употребление сахара и фруктозы.
Тем, кто стремится дольше сохранить здоровье сердца и сосудов, в рационе в первую очередь нужно ограничивать употребление сахара, убеждена Маргарита Королева.
«В яйце действительно содержится холестерин, но это еще не повод, чтобы не употреблять данный продукт. Яйца - важный источник лецитина, который благоприятно влияет на обмен веществ в организме. Кроме того, белок яиц хорошо переносится человеком», - добавила эксперт.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, диетолог, завтрак, яйца
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