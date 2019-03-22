Диетолог рассказал, как правильно есть яйца

22.03.2019 10:11

Мнением о том, как правильно есть яйца, поделилась известный российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Она высказалась о том, что в недельном рационе должно быть не более 4-5 яиц. При этом эксперт отметила: яйца следует употреблять термически обработанными - поедание сырых яиц может способствовать заражению болезнями, которыми болела курица.

Для употребления в сыром виде подходят только яйца перепелки, утверждает Королева. В силу высокой температура тела эта птица практически не болеет.

Диетолог рекомендует есть яйца на завтрак.

«Среди блюд на завтрак обязательно должны присутствовать и творог, и мясо птицы, и яйцо. Только это все должно чередоваться - тогда питание будет сбалансированным и разнообразным, организм получит все достаточные элементы», - сказала специалист.

Комментируя факт влияния яиц на здоровье сосудов и сердца, врач-диетолог отметила: в плане риска развития сердечно-сосудистых заболеваний более вредным является употребление сахара и фруктозы.

Тем, кто стремится дольше сохранить здоровье сердца и сосудов, в рационе в первую очередь нужно ограничивать употребление сахара, убеждена Маргарита Королева.

«В яйце действительно содержится холестерин, но это еще не повод, чтобы не употреблять данный продукт. Яйца - важный источник лецитина, который благоприятно влияет на обмен веществ в организме. Кроме того, белок яиц хорошо переносится человеком», - добавила эксперт.

Источник from-ua.