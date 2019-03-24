На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»

24.03.2019 20:19

В Луганской области людям пожилого возраста трудно и унизительно преодолевать препятствия с временно неподконтрольной украинской власти территории до единственного контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» для возможности попасть на подконтрольную Украине территорию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, пишут Донецкие новости.

На днях в рамках рабочего визита он посетил КПВВ в Станице Луганской. Каплин напомнил, что это – единственный в Луганской области пункт пересечения линии разграничения из неподконтрольной на контролируемую правительством Украины территорию. Из-за того, что мост через реку Северский Донец был поврежден в ходе боевых действий, КПВВ «Станица Луганская» – единственный из 5-ти действующих, пеший пункт пропуска. Его ежемесячно пересекают около 250 тысяч человек (около 10 тысяч человек в день).

По словам волонтера, большинство пересекающих линию разграничения – пенсионеры, многие из которых маломобильны. «Находясь у разрушенного моста через Северский Донец, я в очередной раз увидел насколько трудно и унизительно людям пожилого возраста преодолевать препятствия для возможности попасть на подконтрольную Украине территорию, где можно получить заработанную пенсию, доступ к банковским и административным услугам. Путешествие от моста к КПВВ на подконтрольной территории на тележке предназначенной для перевозки овощей, оборудованной мягким креслом, маломомобильному человеку обходится несколько сотен русских рублей за километр пути», – написал Евгений Каплин.