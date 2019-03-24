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Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют

24.03.2019 17:47
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Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди пациентов, чтобы определить наиболее распространенные симптомы рака мозга, на которые не обращают внимания.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLOS One, больные списывали проблемы с памятью, потерю равновесия и ухудшение зрения на последствия старения, пишет Обозреатель.
В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет. Многие из них еще до диагностики отмечали сильную усталость и сонливость.
"Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: "стоит навестить доктора", просто не думаешь, и тебе кажется: "я это переживу", – рассказал один из больных в группе 61-70 лет.
50-летняя женщина сообщила, что начала спать днем, но списывала это все на преклонный возраст. А пациентка в группе 41-50 лет отметила, что во время разговора у нее на короткое время "немного заплетался язык".
Многие из опрошенных обратились к специалистам только после подозрений на инсульт или деменцию. Самым распространенным симптомом, который послужил "звоночком" для похода к врачу стала потеря зрения.



Теги: Донбасс, рак, мозг, симптом
 
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