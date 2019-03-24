Все рубрики раздела
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день
С одной стороны, это удачный день для того, чтобы попытаться заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Но при этом нельзя терять бдительность: некоторые обыденные для многих из нас события в этот день могут стать предвестниками плохих новостей. Двадцать четвертого марта можно окончательно понять, какой будет наступившая весна, а также будет ли год урожайным. Если не игнорировать примет, можно кое-что узнать о будущем, пишет from-ua.
Согласно православному календарю, двадцать четвертое марта считается днем священномученика Антипы; Евфимии, архиепископа Новгородского; святителя Софрония, епископа Врачанского и патриарха Иерусалимского Софрония. Раньше считалось, что именно в этот день можно начинать собирать березовый сок, который уже около недели продают на всех рынках страны.
В этот день не следует опасаться лишь одну птицу. Если Вы услышите пение кукушки – обязательно позвените мелочью или потрите купюры друг о друга. В крайнем случае, можно потереть кредитные карточки – считается, что это поможет привлечь богатство и достаток. К тому же, можно загадать любое желание – существует поверье, что оно обязательно сбудется. Впрочем, если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный.
Если в этот день Вы увидите на своих огородах полчище мышей, год обещает быть неурожайным. Среди примет много отсылок к птицам. Если грачи стаями в небе вьются и стрелой на землю опускаются – к дождю, верили наши предки. Стаи птиц в небе предвещают холода и ненастья. Даже летящие низко журавли – к непогоде. Если после обеда дует северный ветер, то, скорее всего, сено в этом году будет сложно заготовить из-за частых дождей в июне. Вороны стаями на земле сидят – к холодам, посредине дерева – к пасмурной погоде, на верхушках деревьев – к теплу. В этот день действительно очень много примет связано с птицами.
Зато двадцать четвертое марта считается хорошим днем для гадания. Даже сны в эту ночь считаются вещими, так что попытайтесь вспомнить, что именно Вам сегодня приснилось. Правда, если решите подремать днем – не берите в голову, эти сны будут пустыми.
Теги: Донбасс, гадание, приметы, март, день
- 12 мая – день, когда можно спастись от девяти напастей
- 7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины: приметы и гадания
- Полнолуние 24 октября: приметы и суеверия
- "Фокусницам" со свечой дали по два года
- Карты Таро предсказали Донбассу победу
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО19:51
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком