Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день

24.03.2019 14:33

С одной стороны, это удачный день для того, чтобы попытаться заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Но при этом нельзя терять бдительность: некоторые обыденные для многих из нас события в этот день могут стать предвестниками плохих новостей. Двадцать четвертого марта можно окончательно понять, какой будет наступившая весна, а также будет ли год урожайным. Если не игнорировать примет, можно кое-что узнать о будущем, пишет from-ua.

Согласно православному календарю, двадцать четвертое марта считается днем священномученика Антипы; Евфимии, архиепископа Новгородского; святителя Софрония, епископа Врачанского и патриарха Иерусалимского Софрония. Раньше считалось, что именно в этот день можно начинать собирать березовый сок, который уже около недели продают на всех рынках страны.

В этот день не следует опасаться лишь одну птицу. Если Вы услышите пение кукушки – обязательно позвените мелочью или потрите купюры друг о друга. В крайнем случае, можно потереть кредитные карточки – считается, что это поможет привлечь богатство и достаток. К тому же, можно загадать любое желание – существует поверье, что оно обязательно сбудется. Впрочем, если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный.

Если в этот день Вы увидите на своих огородах полчище мышей, год обещает быть неурожайным. Среди примет много отсылок к птицам. Если грачи стаями в небе вьются и стрелой на землю опускаются – к дождю, верили наши предки. Стаи птиц в небе предвещают холода и ненастья. Даже летящие низко журавли – к непогоде. Если после обеда дует северный ветер, то, скорее всего, сено в этом году будет сложно заготовить из-за частых дождей в июне. Вороны стаями на земле сидят – к холодам, посредине дерева – к пасмурной погоде, на верхушках деревьев – к теплу. В этот день действительно очень много примет связано с птицами.

Зато двадцать четвертое марта считается хорошим днем для гадания. Даже сны в эту ночь считаются вещими, так что попытайтесь вспомнить, что именно Вам сегодня приснилось. Правда, если решите подремать днем – не берите в голову, эти сны будут пустыми.