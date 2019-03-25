Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет

25.03.2019 17:48

Чтобы уменьшить количество сахара и соли в своем рационе для укрепления здоровья, нужно внимательнее проверять ингредиенты, указанные на упаковке, и пробовать новые вкусы.

Такой совет дала американский диетолог, доктор Даррия Лонг Гиллеспи, пояснив, что мозг человека еще с древних времен особенно любит эти продукты, передает Обозреватель и CNN.

"Для наших предков – пещерных людей – они были необходимы для выживания. Но в те далекие времена такие продукты были редкостью и древним людям не нужно было много силы воли, чтобы ограничивать себя во вредной еде", – рассказала Гиллеспи.

Она уточнила, что часть мозга, которая регулирует силу воли, эволюционно моложе и часто перекрывается примитивными желаниями. "Обмануть" природу все же можно. Для этого нужно максимально сократить употребление скрытого сахара.

Скрытый сахар на упаковках

По словам диетолога, эта добавка содержится в 74% магазинных продуктов. Скрытый сахар и соль можно найти в соке, полуфабрикатах, соусах, колбасе и так далее. Его добавляют для насыщенного вкуса, но производитель не всегда бывает честным с покупателем.

Чтобы найти добавку, нужно внимательно читать этикетки. Опасность скрывается в первых пяти ингредиентах. Часто производитель указывает на упаковке "кукурузный сироп" или "рисовый сироп".

По словам диетолога, человек приобретает повышенную чувствительность, уменьшив количество скрытого сахара. В результате потребуется гораздо меньше сладкого.

Новые вкусы

Специалисты советуют попробовать новые вкусы: кислые, горькие и умами (вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный: чаще всего, это приправы). Они имеют более низкий порог сытости, а это означает, что более насыщенные и без соли и сахара.

Например, можно заправить мясо или овощи вместо соли ароматами умами (маринованные овощи, грибы, сок лайма, соевый соус с низким содержанием натрия и твердые выдержанные сыры, такие как пармезан) для насыщенного вкуса. Или использовать натуральные приправы. Со временем тяга к соленому начнет падать.

Контролировать размер порции

Уменьшить количество сахара и соли в рационе можно, сократив объемы потребления. Например, можно заменить большую пачку печенья, на маленькую. Когда людям дают несколько небольших батончиков в индивидуальной упаковке, они съедают существенно меньше, чем если бы давали такое же количество в большой упаковке.

Источник: https://from-ua.com