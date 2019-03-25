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Медики рассказали, кому нельзя есть суши
Многие люди любят суши и не задумываются о том, что далеко не всем можно их употреблять. О том, кому от них лучше отказаться пишет comments.ua.
Западные эксперты рассказали, что по сравнению с нашей повседневной пищей суши можно с легкостью назвать диетической пищей. Так, в порции роллов содержится 330-380 килокалорий. При этом в них - всего 3,6 граммов жиров.
Единственное, чего следует опасаться, - это избыточного количества соли.
В первую очередь не следует налегать на соевый соус. В 1-2 столовых ложках соевого соуса содержится 1-1,5 граммов соли. Ежедневная норма хлорида натрия 4-8 граммов.
Однако некоторым придется все-таки воздержаться от суши. Так, ученые не советуют злоупотреблять суши и роллами беременным женщинам и детям.
В рыбе может присутствовать ртуть. Ее концентрация для взрослого человека безопасна, а вот для женщин в положении и для малышей - нет.
Теги: Донбасс, здоровье, суши, медицина
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- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
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