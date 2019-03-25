Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма

25.03.2019 08:04

Пристрастие к спиртному – одна из самых распространенных, тяжелых и разрушительных форм зависимости



Команде профессора института Scripps Research Оливье Джорджа (Olivier George) удалось вылечить мышей от алкоголизма с помощью лазера. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай



Ранее лабораторные эксперименты уже показали, что важную роль в алкогольной зависимости играют клетки центрального ядра миндалевидного тела мозга, ключевого регулятора работы эмоций и памяти.



Более того, злоупотребление спиртным меняет уровни некоторых гормонов в миндалине – так, у тяжело пьющего человека в период воздержания здесь накапливается кортиколиберин. Блокируя чувствительные к нему рецепторы, на животных удается заметно ослабить симптомы отказа от наркотика.



Причины и детали этого плохо понятны. Тем не менее, профессор Джордж и его коллеги решили проверить эффекты точечного воздействия на чувствительные к кортиколиберину нейроны миндалины.



Для этого использовались ставшие уже почти классическими методы оптогенетики: лабораторные животные подверглись генетическим манипуляциям, так что их целевые клетки стали реагировать на лазерное излучение определенной длины волны. Модельных животных, которые демонстрировали тяжелые формы зависимости от спиртного, подвергали такой процедуре с полным отключением кортиколиберин-рецепторных нейронов миндалины.



И действительно, симптомы алкоголизма у них пропадали, исчезала и тяга к выпивке, хотя они тут же возвращались снова, как только воздействие на клетки лазером прекращалось.



К сожалению, подобная процедура лечения была испытана только на грызунах. Данная процедура не предназначена для лечения больных людей. Работа команды Джорджа демонстрирует некоторые новые аспекты алкогольной аддикции и направления борьбы с ней.



"Однако работа может стимулировать создание небольшой молекулы, воздействующей точно на эту популяцию нейронов, – добавляет ученый. – Проведя необходимый скрининг веществ, мы надеемся получить лекарство лет за 10-15, намного быстрее обычного".

Как отмечают специалисты, пристрастие к спиртному – одна из самых распространенных, тяжелых и разрушительных форм зависимости.