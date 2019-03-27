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Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь

27.03.2019 22:22
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Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь

Метеозависимость – что это?

Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

Эксперты советуют во время магнитных бурь больше отдыхать, избегать физических нагрузок и стресса. В этот период избегайте путешествий и проходит под рукой необходимые вам лекарства.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что подтверждений, что активность Солнца вызывает плохое самочувствие, нет. Она добавила, что такая активность происходит постоянно, а не только во время магнитных бурь.

К тому же, ученые проанализировали 63 миллиона твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль". После этого графики сообщений сопоставили с графиком активности Солнца. И в итоге они не совпадали.

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, магнитная буря
 
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