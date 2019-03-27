Все рубрики раздела
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться
Чтобы чувствовать себя отдохнувшим после сна, следует придерживаться трех простых, но важных советов. Нужно правильно питаться, употреблять достаточное количество жидкости и не нервничать.
Об этом рассказала врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова. Она добавила, что средняя продолжительность сна у людей – 7-8 часов, передает Обозреватель.
"Если вы сбалансировано питаетесь, употребляете достаточное количество белков, то есть, мяса, рыбы, кисломолочных продуктов, и углеводов в виде овощей, фруктов, то проблем со сном не будет. Также влияет качество воды, которую употребляет человек в течение дня. Нужно выпивать достаточное количество жидкости в день. За несколько часов до сна надо отказаться от кофеина и алкоголя, ведь это мешает здоровому сну. Третья причина того, что человек не может выспаться, – стрессы. Надо погулять перед сном на свежем воздухе, чтобы избавиться от адреналина, накопившегося за день. Можно почитать книгу в постели, – бумажную, не электронную", – сказала она.
Если усталость у человека остается, это значит, что он спит мало, или наоборот очень долго, отметила врач. Она добавила, что стоит учитывать, сколько часов выделяется на сон.
"Есть люди, которые могут выспаться и за 6 часов, а есть и те, для кого норма – не менее девяти. В среднем сон длится 7-8 часов. Но все выходы за рамки этих цифр – это уже патология. Структура сна состоит из пяти циклов, в которых есть глубокая и поверхностная фазы. Каждая из этих фаз имеет свою функцию. В фазе глубокого сна в основном происходит синтез нашей жизнедеятельности белков, гормонов и так далее. А проигрывания дневных эмоций, то есть эмоциональная разгрузка и формирования памяти, идет в поверхностной фазе", – сказала Майкова.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, сон
- Тимошенко сделали рентген, компьютерную томографию и МРТ
- Харьковские врачи жалуются на Тимошенко в Европейский суд
- А под ногами… творожок, или Что можно "подхватить" на стихийных рынках
- "Исключена основная функция надзора и контроля - внезапность"
- Малярия на экспорт
- Тимошенко пропустит судебное заседание. Ссылается на врачей
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Монетизация субсидий: в Ощадбанке принимают не все доверенности22:05
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- Нибиру начала поражать человечество: ученые забили тревогу21:00
- «Зеленский впереди»: политтехнолог Порошенко озвучил кандидатов, которые окажутся во втором туре20:45
- Лета не будет: климатологи дали печальный прогноз для Украины20:30
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление20:15
- Переход на летнее время: украинцам немного помогли20:00
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- Афонские старцы: Новый президент Украины победит Путина19:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым