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Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет
Бывают хорошие и плохие приметы, поэтому лучше дважды подумать, прежде чем поднимать деньги. Настраивайте себя на позитивную волну, чтобы как можно реже вставать перед таким выбором. Говорят, что те, кто редко встречает «халяву», гораздо счастливее других. Созидательное мышление поможет добиться всего самостоятельно.
Самые распространенные приметы про найденные деньги
Найти кошелек с деньгами. Это хорошая примета, поскольку многие считают, что таким образом Вселенная дает человеку возможность совершить добрый поступок. Если оставить кошелек себе и забрать его содержимое, это может привлечь неприятности в вашу жизнь. Народная мудрость гласит, что чужое брать нельзя. Кошелек необходимо вернуть владельцу.
Найти много денег. Бывает так, что человек находит приличную сумму, но это не поможет ему отыскать владельца, хотя попробовать стоит. В век современных технологий можно подать объявление в социальных сетях — тот, кто потерял эти деньги, может очень обрадоваться вашей находке.
Чтобы не верить на слово, необходимо умолчать о точной сумме и о том, какие там были банкноты, чтобы недобросовестная личность не присвоила вашу находку себе. Если найти владельца не получится, деньги можно оставить себе, но потребуется максимальная искренность, твердое желание помочь тому, кто их действительно потерял.
Найти мало денег. Допустим, вы нашли сто рублей. Сумма несущественная, поэтому деньги можно поднять, прочитав простой заговор, чтобы не навлечь на себя беду: «Берем без зла мы то, что случайно теряется. Пусть все потерянное нам тут же возвращается».
Найти деньги в дождливый день. Это к счастью. Дождь — символ богатства и плодородия, счастья и успеха. Именно по этой причине такая находка может считаться удачей.
Найти деньги в пятницу 13. Такие деньги точно нельзя поднимать. Находка может сулить неприятности и финансовые проблемы.
Найти деньги в Полнолуние или Новолуние. В это время есть шанс найти деньги, которые вам причитаются. Возможно, ранее вас обманули, а теперь Вселенная хочет вернуть долг или его часть за обидчика.
Найти много рассыпанных монет. Это плохая примета, причем не только в том случае, если вы поднимите их, но и в том случае, если вы их просто заметили. Лучше не поднимать и даже не считать, сколько денег лежит на земле.
Помните о том, что найденные деньги могут быть подкладом. Иногда люди с недобрыми намерениями специально оставляют их на земле. Подклады очень опасны, поскольку забирают удачу, здоровье, хорошее настроение и разрушают энергетику.
Пустой кошелек. Найти пустой кошелек — к беде. Такая находка сулит проблемы в бизнесе, на работе. Лучше не рисковать ближайшие пару-тройку дней, не тратить много денег на какие-то дорогостоящие вещи. Если появится острая необходимость, лучше прочитать заговор на удачную покупку.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, приметы
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