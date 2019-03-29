Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года

29.03.2019 17:35

Весна уже наступила! И хотя местами еще лежит снег, да и зима предпринимает робкие попытки напомнить о себе, весеннее настроение уже будоражит сердца одиноких людей, надеющихся встретить свою вторую половинку, пишет zerkalo.

Любовь - это то чувство, которое дается нам свыше. Оно буквально преображает нас: делает красивее внешне и внутренне. Влюбленный человек окрылен. Он готов совершить подвиг ради объекта своего обожания.

К сожалению, не всем до этого времени посчастливилось встретить того или ту, рядом с которыми сердце бьется чаще и порхают бабочки в животе. Но не расстраивайтесь. Рано или поздно это обязательно произойдет. А со следующими знаками Зодиака любовь случится уже этой весной!

Огненным знакам Овнам и Стрельцам Судьба улыбнется уже в апреле. Но если Овны встретятся со своей второй половинкой уже в начале месяца и не сразу поймут, что это тот человек, которого они ждали всю свою жизнь, то у Стрельцов случится любовь буквально с первого взгляда и в конце месяца. И тем, и другим не стоит переживать о возможной ошибке. Сердце обязательно подскажет вам, когда это произойдет. Доверьтесь ему!

У Овнов велика вероятность влюбиться на работе. Но это не будет человек, которого вы уже знаете. Возможно, придет новый сотрудник или сотрудница, а также это может быть клиент вашей компании. В любом случае, звезды говорят, что судьбоносная встреча произойдет именно там.

Общительные Стрельцы познакомятся с будущим возлюбленным (возлюбленной) на вечеринке у общих друзей. Искра, пролетевшая между вами, очень быстро разгорится в настоящий любовный костер, который не потухнет еще долго, а возможно, будет согревать своим теплом вашу пару всю жизнь.

Весы, которые вечно взвешивают все "ЗА" и "ПРОТИВ" , вопреки своему характеру, не станут долго колебаться в мае 2019 года и отдадут одинокое сердце человеку, с которым их сведет сама Вселенная. И они совершат правильный выбор, ведь чувства будут взаимными.

Весам рекомендуется обратить внимание на тех, кто вам давно знаком, кто является вашим другом, но испытывает к вам далеко не дружеские чувства. Вы хорошо знаете этого человека, вам тепло и комфортно с ним, но вы никогда не рассматривали его, как возможного романтического партнера. И очень зря. Но уже совсем скоро произойдет событие, после которого вы поймете, что пора переходить на новый уровень отношений. И ваша жизнь уже никогда не будет прежней.

Близнецы и Водолеи - это знаки, которые особо и не стремятся связывать себя узами серьезных отношений, ценя свободу и независимость. Но этой весной им вдруг станет очень одиноко и они самостоятельно начнут поиск пары для себя. Звезды будут на их стороне, поэтому поиски надолго не затянутся.

Близнецы поймут, что влюбились по уши в первых числах мая. Они встретят человека, который полностью будет разделять их интересы, не ограничивать личное пространство и понимать с полуслова. Схожесть характеров позволит вновь созданной паре достойно пройти период так называемой "притирки" друг к другу. И велика вероятность, что вскоре Близнецы обзаведутся семьей.

У Водолеев очень сложный внутренний мир. Они стараются не впускать туда никого, просто потому, что боятся быть непонятыми. Но, в середине мая жизнь сведет их с человеком, который сможет разобраться во всех хитросплетениях характера Водолея, понять и принять их. Наплевав на свою природную осторожность, уставший от одиночества Водолей кинется в омут чувств с головой. К счастью, в последствии ни разу об этом не пожалеет.