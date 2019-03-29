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Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную
Исследователи утверждают, что наш мозг является биологическим компьютером, и наше сознание — это выполняемая этим компьютером программа, которая никуда не исчезает даже после нашей смерти, пишет brainum.
Сравнительно недавнее открытие двух ведущих в своей области ученых потрясло научный мир — они утверждают, что на самом деле наш мозг является биологическим компьютером, и наше сознание — это выполняемая этим компьютером программа, которая никуда не исчезает даже после нашей смерт
Как объясняют ученые, после смерти физического тела человека его душа не умирает, информация, заключенная в ней, просто возвращается назад во Вселенную. Многие века лучшие умы человечества были заняты нескончаемой дискуссией о том, существует ли душа, и если существует, то бессмертна ли она, или же умирает вместе с телом. Таинственная природа души человека захватывала внимание многих поколений ученых… и лишь относительно недавно команда исследователей открыла новый научный факт о человеческой душе. На самом деле наша душа вовсе не умирает, она просто возвращается во Вселенную.
С 1995 года доктор Стюарт Хамерофф, американский физик и почетный доктор Департамента анестезиологии и психологии Аризонского университета, совместно с сэром Роджером Пенроузом, физиком Оксфордского университета, работают над квантовой теорией сознания, основанной на представлении о том, что душа (или то, что обычно ею называют) поддерживается структурами клеток мозга, называемыми микротрубочками.
В этой революционной (и заставляющей о многом задуматься) теории утверждается, что душа человека удерживается клетками мозга с помощью субклеточных образований, называемых микротрубочками.
Ученые верят, что то, что люди воспринимают, как сознание, на деле является совокупностью эффектов квантового притяжения, создаваемых так называемыми микротрубочками. Исследователи назвали процесс «Orchestrated Objective Reduction» (Orch-OR).
В этой теории объясняется, что когда люди находятся в состоянии, обычно называемом «клинической смертью», микротрубочки, расположенные в их мозге, теряют свое квантовое состояние, но при этом информация, заключенная в них, вовсе не уничтожается. Или, как говорят сами ученые, когда люди умирают, их душа не умирает вместе с ними, а просто возвращается во Вселенную.
В интервью «Science Channel» доктор Хамерофф объяснил свою теорию более подробно:
«Представим, что сердце человека перестало биться, что кровь больше не течет по его сосудам, что микротрубочки утратили свое квантовое состояние. Но квантовая информация, содержавшаяся в микротрубочках, вовсе не уничтожается — более того, она не может быть уничтожена, она лишь возвращается во Вселенную, растворяясь в ней. Если пациента реанимируют, это квантовая информация возвращается в микротрубочки, и возвращенный к жизни пациент позже рассказывает о том, что на грани смерти он видел нечто великое».
«Если пациент умирает, весьма возможно, что эта квантовая информация может продолжать неограниченное существование вне тела — в той форме, которую мы обычно называем душой».
Как заявлено этой теорией, душа человека — это нечто куда большее, чем просто результат взаимодействия нейронов в нашем мозге, и, скорее всего, каждая душа существовала не с момента нашего рождения, а с начала времен
Теги: Донбасс, смерть, Вселенная, душа, человек
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