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Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии
Кашель, насморк, боль в горле – эти симптомы очень схожи с ОРВИ, но это может быть и признаком аллергии. Весной особенно сложно различить их.
Аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева отмечает, что есть несколько опорных точек, чтобы отличить аллергию от ОРВИ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
1. Начало болезни
При ОРВИ всегда можно точно указать момент начала заболевания.
При аллергии заболевание чаще всего растягивается во времени. Точно указать момент начала заболевания можно только, если контакт с аллергеном не является постоянным. К примеру, если человек с аллергией на кошку пришел в дом, где живет животное. А после того, как контакт завершился и вы приняли противоаллергические препараты, симптомы аллергии проходят.
2. Другие симптомы, кроме насморка
При ОРВИ может подниматься температура.
При аллергии часто чешется нос, могут краснеть и чесаться глаза, может возникать слезотечение. Похожие симптомы могут возникать и при инфекциях, но зуд – симптом, который заставляет подозревать аллергию.
3. Цвет выделений при насморке
Появление цвета чаще связано с густотой выделений, из-за чего слизь долго находится на одном месте, ее компоненты окисляются. Из-за этого слизь может приобретать желто-зелено-коричневых оттенков.
При ОРВИ выделения могут быть жидкими, густыми, прозрачными, цветными, в общем, любыми. Эксперты утверждают: если выделения цветные с утра, а весь день белые или прозрачные, то, более вероятно, что это вирус, а не бактерия.
При аллергии есть два варианта течения ринита: с насморком и с заложенностью. В первом случае выделение обильное, жидкое, прозрачное. Во втором случае выделение скудное, а основная проблема – заложенность носа из-за отека.
4. Продолжительность насморка
При ОРВИ человек выздоравливает за 7-14 дней.
При аллергии симптомы продолжаются, пока есть контакт с аллергеном.
Теги: Донбасс, здоровье, аллергия, ОРВИ
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