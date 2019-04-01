Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу

01.04.2019 22:38

Каждый взрослый человек хоть раз сталкивался с неприятным ощущением, когда есть и кровать, и подушка, а сон все не приходит.



Что нельзя есть на ночь:



темный шоколад (усиливает сердцебиение и вызывает бессонницу), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.



мясо (белок замедляет пищеварение, и вместо того, чтобы спать, организм переваривает пищу);



сельдерей (природное мочегонное);



вино (быстро перерабатывается и заставляет просыпаться несколько раз за ночь);



кофе (есть вероятность вообще не уснуть);



энергетические напитки (из-за высокого содержания кофеина, приравниваются к двум-трем чашкам кофе);



газированные напитки (кофеин и бензоат натрия - не лучшее сочетание для полноценного сна);



помидоры (аминокислота тиамин стимулирует активность мозга и нарушает спокойный сон).