Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах

01.04.2019 16:02

Потенциально опасное вещество содержится в большинстве паст.



Две трети зубных паст, продаваемых в аптеках, супермаркетах и магазинах экологически чистых продуктов, содержат диоксид титана, краситель, предположительно представляющий опасность для здоровья человека, который уже был поставлен под сомнение в 2017 году в качестве пищевой добавки (E171), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.



«Ассоциация по принятию мер в защиту окружающей среды Agir pour l?Environnement изучила состав 408 зубных паст и обнаружила это вещество в 271 зубной пасте, в том числе в 25 био-пастах и 29 зубных пастах для детей", - пишет журналистка Дельфина Шайе.



"Двуокись титана (TiO2), используемая из-за своих отбеливающих, матовых и поглощающих ультрафиолет свойств, нередко представлена в форме наноразмерного порошка. Тем не менее, "ни в одной из соответствующих зубных паст не указывается на упаковке, присутствует ли в ней диоксид титана в состоянии наночастиц", - говорится в сообщении ассоциации, в то время как европейские правила в отношении косметики требуют, чтобы была указана маркировка "нано", если речь идет о частицах менее 100 нанометров - такой размер способствует их проникновению в организм", - говорится в статье.



"В соответствии с законодательством о пищевых продуктах, диоксид титана должен быть в скором времени запрещен в пищевых продуктах, где он используется в качестве добавки - главным образом в кондитерских изделиях, мороженом, пирожных и выпечке. В 2017 году исследование Национального института сельскохозяйственных исследований (INRA), проведенное на крысах, показало, что добавка E171 способна проникать сквозь стенку кишечника, разрушать иммунную систему и индуцировать предраковые клетки в толстой кишке".



"Сразу после этой публикации Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSES) подчеркнуло "необходимость проведения исследований, необходимых для точной характеристики опасности, связанной с E171". Агентство должно выпустить дополнительное заключение 15 апреля. Министр экономики Бруно Лемэр собирается подписать указ, запрещающий диоксид титана в пищевых продуктах, о чем он объявил в январе прошлого года", -пишет журналистка.



"Было бы непоследовательно допускать присутствие диоксида титана в зубной пасте, когда его запрещают употреблять в пищу",- утверждает Магали Рингут, ведущая кампанию по поводу применения наноматериалов в Agir pour l?Environnement, которая выступает за запрет этого продукта с 2016 года.



"Мы сильно подвержены воздействию этого вещества, потому что мы его частично проглатываем, особенно дети, и потому что оно ежедневно контактирует с нашим ртом, проникая сквозь тонкую слизистую оболочку".



Ассоциация призывает запретить использование TiO2 для всех продуктов, которые могут попасть в организм - это зубные пасты, а также лекарства", - указывает автор публикации.