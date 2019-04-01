Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
Ученые назвали худшую позу для сна
01.04.2019 09:33
Сон на животе чреват болями в позвоночнике.
Американские исследователи проанализировали наиболее распространенные позы для сна и пришли к выводу, что наибольший вред для здоровья несет сон на животе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как пояснили эксперты, в этой позе человек лишен способности полноценно дышать. Кроме того, сон на животе чреват болями в позвоночнике, особенно в шейном отделе.
Наконец, подобное положение увеличивает нагрузку на внутренние органы, сообщает Bustle.
Ранее специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает жизнь.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
Читайте также:
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков
- 50-60% вероятности: страшный прогноз по Путину
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- В Донбассе эпидемия. Кусают псы и... жеребцы
- На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский21:48
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка21:30
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату21:00
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь10:49
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу 22:02
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- В элитном доме престарелых отравили людей: скончались 5 человек22:12
- На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский21:48
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка21:30
- Штаб Зеленского увеличивает количество наблюдателей во втором туре президентских выборов21:15
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату21:00
- В Киеве «утонул» в яме микроавтобус Volkswagen20:45
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Пожилая британка рассказала о своих сверхспособностях20:15
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»20:00
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери