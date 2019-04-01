Ученые назвали худшую позу для сна

01.04.2019 09:33

Сон на животе чреват болями в позвоночнике.



Американские исследователи проанализировали наиболее распространенные позы для сна и пришли к выводу, что наибольший вред для здоровья несет сон на животе.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Как пояснили эксперты, в этой позе человек лишен способности полноценно дышать. Кроме того, сон на животе чреват болями в позвоночнике, особенно в шейном отделе.



Наконец, подобное положение увеличивает нагрузку на внутренние органы, сообщает Bustle.



Ранее специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает жизнь.