Все рубрики раздела
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
Быстрый способ справиться со стрессом
Психологи нашли способ, занимающий всего 20 минут.
Психологи из Мичиганского университета провели простой эксперимент, который продемонстрировал, что 20 минут в день на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.
По словам авторов, они опирались на распространенное мнение о том, что единение с природой снижает уровень стресса. До этого не существовало исследований, которые бы подтверждали это предположение напрямую. Психологи решили поставить эксперимент, который бы опроверг или доказал утверждение.
Они отобрали 36 добровольцев, живущих в городе. На протяжении восьми недель им предписывалось находиться рядом с природой по меньшей мере три раза в неделю. Продолжительность каждой сессии составляла минимум 10 минут. Раз в две недели исследователи замеряли уровень кортизола - так называемого гормона стресса - в слюне до и после процедуры. Во время напряженных для организма ситуаций кортизол помогает не допустить критического изменения артериального давления и активизирует работу мышц, снижая в них расход глюкозы.
«Участники свободно выбирали время суток, продолжительность и места для сессий. Главное условие состояло в том, чтобы люди почувствовали, что они находятся рядом с природой. Ограничения тоже присутствовали: они должны были выходить днем, когда светит солнце, и на это время отказаться от любых других занятий, включая аэробику, чтение или общение в социальных сетях», - говорит ведущий автор статьи МэриКароль Хантер (MaryCarol Hunter).
С течением дня уровень кортизола в организме снижается естественным образом. Исследователи учитывали это при проведении эксперимента. Несмотря на этот эффект, результаты оказались однозначными: 20 минут в день достаточно, чтобы существенно снизить уровень кортизола, как показано на графике. Авторы надеются, что их работа поможет внедрить новый подход в области, посвященные снижению стресса.
В прошлом году биологи из Университета Техаса провели исследование с многочисленной выборкой, чтобы узнать, как повышенный уровень кортизола влияет на когнитивные способности и память после 40 лет. Они выяснили, что сильный стресс приводит к ухудшению памяти.
Теги: Донбасс, здоровье, стресс
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков
- 50-60% вероятности: страшный прогноз по Путину
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- В Донбассе эпидемия. Кусают псы и... жеребцы
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства08:45
- Беларусь депортировала в Украину экс-сотрудника «МГБ ДНР» (ВИДЕО)08:30
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка07:51
- Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы07:30
- Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком22:39
- Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201922:15
- У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают21:46
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- «Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина21:11
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю20:49
- Оккупанты "ЛНР" отличились циничной криминальной выходкой на Донбассе20:30
- «Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину20:15
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Не в «Олимпийском». У Зеленского рассказали, где он будет сдавать анализы19:48
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз